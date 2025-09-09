Später Doppelpack von Krizanovic rettet Hochdahl einen Punkt

TV Kalkum-Wittlaer – SC Rhenania Hochdahl 2:2 (1:0). Gut, es war Abstiegskampf, der Drittletzte zu Gast beim Tabellenvorletzten. Dennoch: Die Punkteteilung ist aus Sicht des Liganeulings Rhenania beachtlich. Schließlich kämpfen die Düsseldorfer bereits seit 2009 in der Bezirks-, Landes- und gar eine Saison lang (2016/17) in der Oberliga um Meisterschaftspunkte.

Nicht zu vergessen, dass die von Co-Trainer Mursel Zabeli, der seinen beruflich verhinderten „Chef“ Peter Burek vertrat, angeleiteten Gäste, durch die Treffer von Goki Fukunaga (45+5) und Lars Jansen (60.) bereits 0:2 hinten lagen. Spektakulär Gegentor Nummer zwei, als Mittelfeldmann Jansen das Spielgerät an die Lattenunterkante knallte – nichts zu machen für Schlussmann Daniel Mazikowski. „Auch wenn wir in beiden Situationen nicht aufpassten, hätten wir zumindest den Anschluss verdient gehabt“, so Zabeli im Rückblick. Wally Papadopoulos (40.), Tobias Schössler (44.) und Oliver Krizanovic (45+4) mussten mehr aus ihren Chancen machen.

Das starke Comeback Im zweiten Abschnitt kam durch die eingewechselten Maik Gaida, Ardian Duraku und Sohib Khamroev mehr Druck und spielerische Kreavität in die Hochdahler Offenivaktionen. Während Kalkum die Führung über die Zeit bringen wollte, drückte der Aufsteiger mit Macht auf den Ausgleich. Für den sorgte schließlich Oliver Krizanovic mit seinem Doppelpack (72., 81.). Zunächst per Abstauber nach dem von Torhüter Khashayar Goudarzi unzureichend abgewehrten Papadopoulos-Distanzschuss. Wenig später auf Zuspiel von Duraku.

„Nach der eher schwachen ersten Halbzeit fanden wir nach der Pause endlich in die Spur. Wir waren meist spielbestimmend und die Moral nach dem 0:2 war einfach top. Dass die aus unserer Sicht elfmeterreifen Fouls gegen Qlirim Krasniqi und später gegen Maik Gaida nicht geahndet wurden, ist nicht zu ändern“, bilanzierte Mursel Zabeli.