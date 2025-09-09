Später Doppelpack von Krizanovic rettet Hochdahl einen Punkt

TV Kalkum-Wittlaer – SC Rhenania Hochdahl 2:2 (1:0). Gut, es war Abstiegskampf, der Drittletzte zu Gast beim Tabellenvorletzten. Dennoch: Die Punkteteilung ist aus Sicht des Liganeulings Rhenania beachtlich. Schließlich kämpfen die Düsseldorfer bereits seit 2009 in der Bezirks-, Landes- und gar eine Saison lang (2016/17) in der Oberliga um Meisterschaftspunkte.
Nicht zu vergessen, dass die von Co-Trainer Mursel Zabeli, der seinen beruflich verhinderten „Chef“ Peter Burek vertrat, angeleiteten Gäste, durch die Treffer von Goki Fukunaga (45+5) und Lars Jansen (60.) bereits 0:2 hinten lagen. Spektakulär Gegentor Nummer zwei, als Mittelfeldmann Jansen das Spielgerät an die Lattenunterkante knallte – nichts zu machen für Schlussmann Daniel Mazikowski. „Auch wenn wir in beiden Situationen nicht aufpassten, hätten wir zumindest den Anschluss verdient gehabt“, so Zabeli im Rückblick. Wally Papadopoulos (40.), Tobias Schössler (44.) und Oliver Krizanovic (45+4) mussten mehr aus ihren Chancen machen.
„Nach der eher schwachen ersten Halbzeit fanden wir nach der Pause endlich in die Spur. Wir waren meist spielbestimmend und die Moral nach dem 0:2 war einfach top. Dass die aus unserer Sicht elfmeterreifen Fouls gegen Qlirim Krasniqi und später gegen Maik Gaida nicht geahndet wurden, ist nicht zu ändern“, bilanzierte Mursel Zabeli.
SC Rhenania Hochdahl: Mazikowski – Barkammich, Krasniqi (65. Khamroev), Mislovic, Nebi (81. Gülmez), Malek (51. Duraku), Papadopoulos, Demirkol, Szewczyk (51. Gaida), Krizanovic, Schössler (65. Taghu Tamu).