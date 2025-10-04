Später Doppelpack - FCA feiert Arbeitsieg in Münster

Der FC Aunkirchen tat sich trotz Überlegenheit lange schwer in Rotthalmünster, durfte aber dank eines später Doppelschlags doch noch mit 3 Punkten im Gepäck die Heimreise antreten.

Die Gäste starteten sehr druckvoll und hatte in der Anfangsviertelstunde gute Chancen auf die Führung. Salatmeier Andi und Behr verfehlten aber das Gehäuse aus aussichtsreicher Position. Aus dem Nichts dann die Führung für die Hausherren. Nagy überraschte TW Seiler mit einem Heber knapp an der Torauslinie. Münster kam dadurch besser ins Spiel und hatte durch Schuhbauer die Chance aufs 2:0. Diesmal war Seiler zur Stelle. Auf der anderen Seite kam der FCA immer wieder Richtung Strafraum, der letzte Pass kam aber meistens nicht an. In der 35. Minute segelte dann eine Flanke von Salatmeier David in den Sechszehner, die Verteidiger Richter ohne Bedrängnis in die eigenen Maschen köpfte. Die Freude über den Ausgleich hielt aber nicht lange, den quasi im direkten Gegenzug ging Münster durch Nagy erneut in Führung - gleichzeitig der Halbzeitstand.