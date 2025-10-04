Später Doppelpack - FCA feiert Arbeitsieg in Münster

Der FC Aunkirchen tat sich trotz Überlegenheit lange schwer in Rotthalmünster, durfte aber dank eines später Doppelschlags doch noch mit 3 Punkten im Gepäck die Heimreise antreten.
Die Gäste starteten sehr druckvoll und hatte in der Anfangsviertelstunde gute Chancen auf die Führung. Salatmeier Andi und Behr verfehlten aber das Gehäuse aus aussichtsreicher Position. Aus dem Nichts dann die Führung für die Hausherren. Nagy überraschte TW Seiler mit einem Heber knapp an der Torauslinie. Münster kam dadurch besser ins Spiel und hatte durch Schuhbauer die Chance aufs 2:0. Diesmal war Seiler zur Stelle. Auf der anderen Seite kam der FCA immer wieder Richtung Strafraum, der letzte Pass kam aber meistens nicht an. In der 35. Minute segelte dann eine Flanke von Salatmeier David in den Sechszehner, die Verteidiger Richter ohne Bedrängnis in die eigenen Maschen köpfte. Die Freude über den Ausgleich hielt aber nicht lange, den quasi im direkten Gegenzug ging Münster durch Nagy erneut in Führung - gleichzeitig der Halbzeitstand.
Nach der Pause drückte Aunkirchen die Hausherren noch weiter in die eigene Hälfte, Münster lauerte auf Konter und hatte durchaus Chancen aufs 3:1, die aber liegen gelassen wurden. Auf der Gegenseite tankte sich dann Bauer in der 65. Minute auf der rechten Seite durch und bediente Eder mit einer maßgenauen Flanke - der 2:2-Ausgleich. Aunkirchen wollte nun mehr und drückte auf den Führungstreffer. Münster hielt dem Druck lange stand, 5 Minuten vor dem Ende schickte aber dann Heidt Bauer auf die Reise, der vor seinem Gegenspieler und TW Grieshuber an den Ball kam und den FCA erstmals in Führung brachte. Quasi mit dem Schlusspfiff machte Eder mit seinem zweiten Treffer des Tages dann den Deckel endgültig auf diese hart umkämpfte Partie. Der eingewechselte Lechner steckte schön durch auf den Doppeltorschützen.
Am Ende ein verdienter Sieg für Aunkirchen, das sich das Leben aber aufgrund von individueller Fehler mal wieder schwerer machte als es sein musste. Nun heißt es Kräfte sammeln, dann bereits am Sonntag geht's weiter mit einem Heimspiel gegen Neuhaus.