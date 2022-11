Später Derbysieger gegen den Tabellendritten!

Neuenheim erhöht nun den Druckpegel, lässt aber die nötige Kombinations-Präzision vermissen. Als Uli Brecht aus der Coachingzone "mehr Qualität in den Pässen" fordert, erhört ihn sein Zusammenhalt-Team in der atemlosen Schlussphase, in der der eloquente Stadionsprecher Alexander Stiehl kaum mit seinen Durchsagen nachkommt. Der eingewechselte 19jährige Stürmer Elyesa-Adem Korkmaz nutzt seine Chance auf dem linken Flügel mit viel Blues im Fuß und einem raffinierten Schlenzer zum 2 : 1 (80.) - siehe Videopost. Auch dem jungen Eigengewächs Samuel Schmidt (Foto: vaf) gelingt in der Overtime sein erster Landesliga-Treffer. Mittelfeldpartner Linus Held, unermüdlicher Wanderarbeiter zwischen den Strafräumen, besorgt nach einem scharfen Gourmet-Pass von Tarek Aliane (Foto: vaf) den überraschend hohen 4 : 1-Endstand - siehe Videopost auf ASC Facebook. Ein schwerer Wermutstropfen im Neuenheimer Freudenbecher: Außenbahner Lucas Ring verletzt sich nach einer starken Stunde am Knie und muss zur Behandlung in die Klinik. Den Derbysieger-Tanz nach dem Anpfiff widmen seine Teamkollegen ausdrücklich ihrem vorbildlichen Kapitän. Die bittere Wahrheit: Lucas Ring ist nach Levin Sandmann und Dominik Räder bereits der dritte verletzte Spielführer bei den personell arg gebeutelten Anatomen. Mit dem dritten Sieg in Folge beim ersten Rückrunden-Date gegen den bis dato punktlosen Tabellenletzten TSV Kürnbach am nächsten Samstag könnte der aktuelle Landesliga-Sechste ASC Neuenheim (26 Punkte, 36 : 21 Tore) den Anschluss an das Spitzentrio wahren und zuversichtlich in die lange Winterpause starten. Joseph Weisbrod ( www.facebook.com/ascneuenheim