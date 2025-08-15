Später Derby-Punkt für SC Melle 03 II

Es war von Beginn das stark umkämpfte rassiges Derby.

Nach etwas mehr als einer halben Stunde Spielzeit kassierte Niklas Dröger eine gelb-rote Karte.

Viktoria Gesmold spielte in der Folge in Unterzahl. Kurz vor der Pause nutzte Nico Linnemann einen schnellen Konter eiskalt zur Führung für die Gäste. Wenige Minuten nach Wiederanpfiff bauten die Gäste nach einem erneuten schnellen Konter durch Luke Stratmann die Führung auf 0:2 aus.

Nico Linnemann und Luke Stratmann sorgten für die 2:0-Führung für Gesmold. – Foto: Fupa

SC Melle II fand darauf eine schnelle Antwort und erzielt durch den kurz zuvor eingewechselten Fabian Golz den 1:2-Anschlußtreffer.