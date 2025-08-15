Später Derby-Punkt für SC Melle 03 II

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Es war von Beginn das stark umkämpfte rassiges Derby.
Nach etwas mehr als einer halben Stunde Spielzeit kassierte Niklas Dröger eine gelb-rote Karte.
Viktoria Gesmold spielte in der Folge in Unterzahl. Kurz vor der Pause nutzte Nico Linnemann einen schnellen Konter eiskalt zur Führung für die Gäste. Wenige Minuten nach Wiederanpfiff bauten die Gäste nach einem erneuten schnellen Konter durch Luke Stratmann die Führung auf 0:2 aus.
Nico Linnemann und Luke Stratmann sorgten für die 2:0-Führung für Gesmold. – Foto: Fupa
SC Melle II fand darauf eine schnelle Antwort und erzielt durch den kurz zuvor eingewechselten Fabian Golz den 1:2-Anschlußtreffer.
Anschließend drückte die Mannschaft von Trainer Robin Tryrdy auf den Ausgleich. Kurz vor dem Abpfiff hatten die Angriffsbemühungen des SC Melle Erfolg. Jan Reinken überlistete den Gesmolder Keeper mit einem Flatterball zum viel umjubelten 2:2-Ausgleich.
"Letztlich ein gerechtes Ergebnis. Melle mit einer guten Anfangsphase und mit zwei Torchancen. Dann kam die gelb-rote Karte. Gesmold dann mit zwei blitzsauberen Kontern zum 0:2. Melle dann in der zweiten Halbzeit druckvoller. Gesmold kam aus einer gesicherten Abwehr. Der Druck der Meller hatte dann letztlich Erfolg mit einem Kopfball nach einer Ecke und einem kuriosen Flatterball, der im Tor landete. Beide Mannschaften können sicherlich nach dem Spielverlauf mit dem Ergebnis leben,“ meinte Tobias Brockmeyer (SC Melle 03).
„Das Spiel ändert sich Mitte der ersten Halbzeit, als wir nur noch mit neun Feldspielern agieren durften. Mein Team macht es unter den Voraussetzungen wirklich stark und verteidigt sehr diszipliniert gegen eine gute Meller Mannschaft. Letztendlich ist es dann bitter, dass wir Gegentore nach einer Ecke und einer verunglückten Flanke bekommen - damit müssen wir aber leben und richten den Blick nun nach vorne,“ sagte uns Trainer Andre Rose (SV Viktoria Gesmold).