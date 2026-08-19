Später Derby-Jubel! Künzing bezwingt Osterhofen

Chris Seidl steuerte einen Treffer zum Derbysieg bei. – Foto: Alexander Ferazin

Der FC Künzing hat am Dienstagabend das Nachholderby gegen die SpVgg Osterhofen vor 240 Zuschauern knapp mit 2:1 für sich entschieden. Damit schieben sich die "Römer" auf den dritten Tabellenplatz vor, die SpVgg hingegen bleibt im Tabellenkeller hängen. Die Highlights gibt`s es übrigens allesamt auf FuPa.tv zu sehen. Klickt euch einfach rein in den Spielbericht!

Die "Römer" erwischten einen Traumstart und gingen schon in der dritten Minute in Führung: Einwurf auf der rechten Seite fast auf Höhe der Eckfahne, Osterhofen wollte klären, die Kopfballverlängerung landete aus SpVgg-Sicht unglücklich auf dem Schädel von FCK-Goalgetter Christian Seidl, der das dann richtig gut machte und ins lange Eck einköpfte (3.). Und es kam noch übler für Osterhofen: Nach einer Viertelstunde fasste sich Edrisa Lubega an den Oberschenkel und musste raus (17.). Auch das noch, personell sind die Herzogstädter derzeit ohnehin nicht vom Glück verfolgt. Es lief also nicht wirklich rund für die Gäste, doch die SpVgg berappelte sich. In der 35. Minute kam Dominik Hanninger halblinks im Stafraum an den Ball, wackelte noch seinen Gegenspieler aus und schob zum 1:1-Ausgleich ein. Das war gleichzeitig auch alles in allem der verdiente Halbzeitstand.

Nach der Pause waren Höhepunkte rar gesät, erst in der Schlussphase wurde es wieder richtig hektisch. Vier Minuten vor dem Ende kombinierte sich Künzing über links durch, zunächst konnte Osterhofens Keeper Philipp Röckl noch stark parieren, aber die "Römer" blieben dran, von rechts segelte der Ball wieder ins Zentrum, über Umwege kam das Leder an den langen Pfosten, wo schließlich Marcus Forster aus kurzer Distanz einköpfte - 2:1 (86.)! Zwei Zeigerumdrehungen später sah Osterhofens Moritz Schöfer noch glatt Rot wegen einer Notbremse (88.). Zu zehnt kam die SpVgg nicht mehr zurück und so feierte der FCK den Derbysieg.





Künzings Coach Daniel Seidl sagte nach dem Spiel: "Wir haben einen Traumstart erwischt, gehen mit der ersten Aktion gleich in Führung. Das hat uns aber leider nicht die erhoffte Sicherheit gegeben, wir haben eine schlechte erste Halbzeit gespielt. Osterhofen hatte sich den Ausgleich verdient und war eher am Drücker als wir. Im zweiten Abschnitt haben wir aber eine gute Reaktion gezeigt. Wir sind immer wieder angelaufen gegen einen Gegner, der personell schon auch angeschlagen war. Wir konnten uns dann kurz vor Schluss belohnen, was meiner Meinung nach aufgrund der zweiten Halbzeit schon auch verdient war. Respekt aber auch vor Osterhofen. Sie haben viele Ausfälle zu beklagen, haben aber bis zum Schluss gekämpft und alles gegeben."

Osterhofens Abteilungsleiter Werner Sixt haderte freilich mit dem Ergebnis: "Bitter! Vor allem wie das 2:1 dann gefallen ist. Aber der Sieg für Künzing geht im Großen und Ganzen schon so in Ordnung. Sie haben nach der Pause 30 Minuten lang gedrückt. Wir haben aus unseren zugegebenermaßen wenigen Chancen zu wenig gemacht und beim 0:1 haben wir einfach nicht gut verteidigt.“