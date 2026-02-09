Später Dämpfer zum Debüt: SGU startet mit Remis

Vor rund 150 Zuschauern begann das Abenteuer „Nachwuchsliga“ aus Sicht der Hausherren dabei perfekt. Es waren gerade einmal zwei Minuten gespielt, da war Malek Karadamur nach einem Freistoß zur Stelle und machte das 1:0 (3.). Ein verheißungsvoller Auftakt, auf den im Anschluss über weite Strecken ein zähes, zerfahrenes Ringen folgte. „Das war genau das, was Hombruch wollte. Sie haben ja eigentlich nur mit langen Bällen agiert“, analysierte der 33-Jährige. Seine Schützlinge waren darauf gut vorbereitet.

Über den ganzen Platz verteidigte Unterrath Mann-gegen-Mann. Eine durchaus mutige, aber gleichzeitig auch wirkungsvolle Maßnahme. Denn die Gäste tauchten lange Zeit gar nicht im Unterrather Strafraum auf. Erst in der vorletzten Minute war es so weit - mit verheerenden Folgen. Nach einem nicht geahndeten Foul am aufgerückten Innenverteidiger Karadamur landete ein langer Pass bei Hombruchs Joker Elias Ouabbou. Und der schnelle Angreifer ließ sich nicht zweimal bitten. Dass Leven den Unparteiischen in der Nachbetrachtung nicht als Schuldigen ausmachte, ehrt ihn. Vielmehr wurmte den Übungsleiter die vergebene Grosschance von Max Schaefer unmittelbar vor dem Ausgleich.

„Der Kopfball aus zwei Metern Entfernung muss einfach rein. Dann ist das Spiel entschieden“, ärgerte sich Leven. So stand seine Elf am Ende beinahe sogar noch mit leeren Händen da. Die Latte verhinderte in der Nachspielzeit das 1:2. „Zum Schluss war es dann wieder Jugendfußball ohne Kontrolle“, monierte Leven, der ansonsten aber zufrieden mit dem Debüt auf höchster Ebene war. „Wir haben gezeigt, dass wir Bundesliga-Niveau haben. Jetzt fahren wir selbstbewusst und voller Vorfreude zum SV Werder Bremen.“