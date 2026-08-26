Später Dämpfer: RSV Eintracht verliert 1:2 gegen FSV Zwickau

Dramatische Schlussphase im Heimspiel vor 631 Zuschauern

Im heutigen Duell des 6. Spieltags erlebte der RSV Eintracht 1949 vor 631 Zuschauern eine Begegnung, die erst in der Schlussphase ihre spielentscheidenden Momente erfuhr. Nachdem die Partien lange Zeit ohne Treffer geblieben war, geriet das Team in der 76. Spielminute in Rückstand, als Theo-Gunnar Martens für den FSV Zwickau das 0:1 erzielte.

Die Stahnsdorfer steckten jedoch keineswegs auf und kämpften sich in der Schlussphase wieder heran: In der 83. Minute belohnte Nathanael Kukanda den Einsatz mit dem Ausgleich zum 1:1. Die Freude hielt allerdings nur kurz an, denn die Gäste schugen postwendend zurück. In der 86. Minute markierte Fynn Seidel den Treffer zum 1:2-Endstand und besiegelte damit die knappe Niederlage vor heimischer Kulisse.

Die Tabellensituation beider Mannschaften

Durch dieses Resultat belegt der RSV Eintracht 1949 nach sechs absolvierten Partien mit sechs Punkten und einem Torverhältnis von 9:11 im Tabellenmittelfeld. Der siegreiche FSV Zwickau verbesserte seine Ausbeute auf zehn Zähler und rangiert mit 7:9 Toren im vorderen Tabellenmittelfeld.