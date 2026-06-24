Später Dämpfer in der Hitze: Spelle verspielt den Testspielsieg

Bei hochsommerlichen Temperaturen hat Fußball-Oberligist SC Spelle-Venhaus den zweiten Sieg im zweiten Testspiel knapp verpasst. Vor gut 100 Zuschauern trennten sich die Emsländer im heimischen Getränke Hoffmann Stadion mit 1:1 (1:0) von der U21 des niederländischen Nachwuchsleistungszentrums FC Twente/Heracles.
Die Partie bot über weite Strecken ein hohes Tempo. Beide Mannschaften suchten von Beginn an den Weg nach vorne und ließen den Ball trotz der Hitze ansehnlich laufen. Die erste gefährliche Aktion gehörte dem Gastgeber, als Tjark Höpfner nach zwölf Minuten den ersten Abschluss verzeichnete. Der niederländische Schlussmann blieb jedoch aufmerksam.
Die Führung für die Schwarz-Weißen fiel nach einer guten halben Stunde und war das Ergebnis eines sehenswerten Angriffs. Marvin Kehl gewann den Ball im Mittelfeld, trieb das Spielgerät energisch nach vorne und bediente Adrian Lenz mit einem präzisen Pass in den Strafraum. Der Angreifer ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen und traf mit einem platzierten Abschluss zum 1:0.
Auch darüber hinaus präsentierte sich der SCSV vor der Pause stabil. Besonders die Innenverteidigung mit den Neuzugängen Jan Wulkotte und Joe Klöpper hinterließ einen sicheren Eindruck. Zudem arbeitete die Mannschaft im Mittelfeld konsequent gegen den Ball. Klare Torchancen der Gäste blieben deshalb im ersten Durchgang aus.
Zur Pause wechselte Trainer Henry Hupe seine komplette Mannschaft durch. Nicht zur Verfügung standen lediglich der verletzte Luca Tersteeg, der nach Krankheit noch geschonte Tom Winnemöller sowie Urlauber Steffen Wranik. Dafür kehrten Jan Popov, Marvin Kehl und Adrian Lenz in den Kader zurück.
Nach dem Seitenwechsel nahm die Partie weiter Fahrt auf. Max Meier schoss knapp vorbei, Daniel Benke verfehlte per Kopf das Ziel und auch Leon Dosquet sowie Steffen Schepers hatten Möglichkeiten, die Führung auszubauen.
Auf der anderen Seite rückte Mattis Niemann mehrfach in den Mittelpunkt. Der Speller Torwart entschärfte gleich drei Eins-gegen-eins-Situationen und hielt seine Mannschaft lange auf Siegkurs. In den letzten Minuten häuften sich jedoch die Fehler im Aufbauspiel. Die Gäste kamen zu mehreren hochkarätigen Chancen und wurden schließlich belohnt. Nachdem sie zuvor bereits dreimal am Ausgleich gescheitert waren, fiel kurz vor dem Abpfiff doch noch das 1:1.
Für den SC Spelle-Venhaus geht die Vorbereitung bereits am Samstag weiter. Der nächste Härtetest wartet mit dem West-Regionalligisten SF Lotte. Aufgrund der erwarteten Hitze wurde die Begegnung im Getränke Hoffmann Stadion von 14.30 Uhr auf 10 Uhr vorverlegt. Beide Vereine verständigten sich angesichts prognostizierter Temperaturen von bis zu 36 Grad auf die frühere Anstoßzeit.