Später Dämpfer in der Hitze: Spelle verspielt den Testspielsieg Nach dem Erfolg gegen den FC Gütersloh muss sich der SC Spelle-Venhaus im zweiten Vorbereitungsspiel mit einem Unentschieden begnügen von red · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Manni Hermes

Bei hochsommerlichen Temperaturen hat Fußball-Oberligist SC Spelle-Venhaus den zweiten Sieg im zweiten Testspiel knapp verpasst. Vor gut 100 Zuschauern trennten sich die Emsländer im heimischen Getränke Hoffmann Stadion mit 1:1 (1:0) von der U21 des niederländischen Nachwuchsleistungszentrums FC Twente/Heracles.

Die Partie bot über weite Strecken ein hohes Tempo. Beide Mannschaften suchten von Beginn an den Weg nach vorne und ließen den Ball trotz der Hitze ansehnlich laufen. Die erste gefährliche Aktion gehörte dem Gastgeber, als Tjark Höpfner nach zwölf Minuten den ersten Abschluss verzeichnete. Der niederländische Schlussmann blieb jedoch aufmerksam. Lenz vollendet starken Angriff Die Führung für die Schwarz-Weißen fiel nach einer guten halben Stunde und war das Ergebnis eines sehenswerten Angriffs. Marvin Kehl gewann den Ball im Mittelfeld, trieb das Spielgerät energisch nach vorne und bediente Adrian Lenz mit einem präzisen Pass in den Strafraum. Der Angreifer ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen und traf mit einem platzierten Abschluss zum 1:0.

Auch darüber hinaus präsentierte sich der SCSV vor der Pause stabil. Besonders die Innenverteidigung mit den Neuzugängen Jan Wulkotte und Joe Klöpper hinterließ einen sicheren Eindruck. Zudem arbeitete die Mannschaft im Mittelfeld konsequent gegen den Ball. Klare Torchancen der Gäste blieben deshalb im ersten Durchgang aus. Niemann hält lange die Führung fest Zur Pause wechselte Trainer Henry Hupe seine komplette Mannschaft durch. Nicht zur Verfügung standen lediglich der verletzte Luca Tersteeg, der nach Krankheit noch geschonte Tom Winnemöller sowie Urlauber Steffen Wranik. Dafür kehrten Jan Popov, Marvin Kehl und Adrian Lenz in den Kader zurück.