Später Dämpfer im Testspiel: Nur ein 1:1-Remis des Regionalligisten

Ein mühsamer Abend auf dem Sportplatz Am Rosenhag

Die Vorbereitung auf eine neue Spielzeit verlangt den Mannschaften physisch und mental alles ab. Für Luckenwalde führte der Weg am heutigen Dienstagabend nach Berlin. Vor 65 Zuschauern entwickelte sich von Beginn an eine zähe und umkämpfte Partie. Die Erwartungen an das Team um Trainer Patrick Weiser waren hoch, doch auf dem Rasen tat sich der Favorit gegen den diszipliniert verteidigenden Gegner schwer. Folgerichtig verabschiedeten sich beide Mannschaften nach einer torlosen ersten Halbzeit mit einem 0:0-Zwischenstand in die Kabinen.

Die erlösende Führung und der späte Ausgleichsschock

Der zweite Spielabschnitt brachte zunächst den erhofften emotionalen Höhepunkt für die Gäste. In der 55. Minute belohnte sich die Mannschaft für die gesteigerten Offensivbemühungen. Nach einer Vorlage von Sofiene Jannene war es Len Neumann, der den Treffer zur 0:1-Führung erzielte. Doch die Schlussphase hielt eine bittere Enttäuschung bereit. In der 88. Spielminute gelang dem BSV Eintracht Mahlsdorf der späte Ausgleichstreffer zum 1:1-Endstand. Dieser späte Gegentreffer kurz vor dem Schlusspfiff traf die Luckenwalder tief und verhinderte einen erfolgreichen Ausgang dieses Vorbereitungsspiels.