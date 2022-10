Später Dämpfer für Buchbach: Viktoria gelingt der Ausgleich 19. Spieltag im Liveticker

Buchbach – Der Tabellenachte empfängt den Vierzehnten. Am Samstag gastiert der TSV Buchbach bei Viktoria Aschaffenburg. Nur fünf Punkte trennen die Kontrahenten. Der TSV Buchbach liegt punktgleich mit dem FC Pipinsried nur hauchzart vor den Abstiegsrängen. Pipinsried, Eichstätt, Ansbach, Fürth II und Ansbach lauern dahinter, könnten den den Kultklub bei einer Niederlage tatsächlich allesamt überholen. Wie geht Buchbach mit dem Druck um? Wir erfahren es ab 14 Uhr im Liveticker.

Aschaffenburg gegen TSV Buchbach LIVE: „Wollen nicht mit leeren Händen heim“

„Wir wollen nicht mit leeren Händen die lange Heimreise antreten, obwohl wir wissen, dass Aschaffenburg kaum Schwächen hat und eine große Herausforderung für uns wird. Das ist eine sehr solide und kompakte Mannschaft, die ihre großen Stärken im situativen Pressing und in der Verteidigung hat“, sagte Buchbach-Coach Marcel Thallinger vor der Partie zu FuPa.net. Klar, einfach wird die Aufgabe nicht, aber seine Mannschaft braucht Punkte.

Die Personalsituation macht Buchbach Mut. Dabei müssen Thallinger und Trainerkollege Bichlmaier gegen Aschaffenburg nur auf den erkrankten Lukas Winterling verzichten und für Christoph Steinleitner kommt das Spiel nach seiner Schulterverletzung noch zu früh.

Samed Bahar steigt nach Gelbsperre wieder ein. Das freut Thallinger. In der Offensive wachsen Bahar und Orth immer besser in ihre Aufgaben hinein und der wieder-genesene Tobias Steer kommt nach langer Verletzungspause in Schwung. (moe)