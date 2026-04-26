Später Befreiungsschlag: Bersenbrück dreht turbulentes Spiel

– Foto: Reinhard Rehkamp

Der TuS Bersenbrück hat am 27. Spieltag der Oberliga Niedersachsen einen Rückschlag verhindert und den TSV Wetschen mit 4:3 besiegt. Nach frühem Zwei-Tore-Rückstand sicherten die Gastgeber den Sieg erst in der siebten Minute der Nachspielzeit.

Die Gäste erwischten den deutlich besseren Beginn. Bereits in der 6. Minute traf Bors zur Führung, nur vier Minuten später erhöhte Wilms auf 0:2. Bersenbrück wirkte in der Anfangsphase defensiv ungeordnet und fand offensiv kaum Zugriff.

Die Ausgangslage sprach vor dem Anpfiff klar für Bersenbrück: Der Gastgeber war als Tabellensiebter mit 38 Punkten in die Partie gegangen, Wetschen als Tabellen-14. mit 22 Zählern unter Druck im Abstiegskampf. Auf dem Platz zeigte sich davon zunächst wenig.

Bersenbrück antwortet nach der Pause

Erst im zweiten Durchgang gelang dem Favoriten die Wende im Spielverlauf. Rohra verkürzte in der 61. Minute auf 1:2, nur drei Minuten später stellte Lührmann den Ausgleich her. Die Gastgeber hatten nun deutlich mehr Kontrolle und erhöhten den Druck.

Doch Wetschen blieb gefährlich. In der 75. Minute traf erneut Bors zur abermaligen Führung für die Gäste. Die Partie schien erneut zu kippen, ehe Greten in der 83. Minute zum 3:3 ausglich.

Entscheidung in der Nachspielzeit

Als vieles bereits auf eine Punkteteilung hindeutete, fiel die späte Entscheidung. In der siebten Minute der Nachspielzeit erzielte Manneh das 4:3 und vollendete damit die Aufholjagd der Gastgeber.

Bersenbrück verbessert sich durch den Erfolg auf 41 Punkte und rückt auf Rang sieben vor, punktgleich mit Wilhelmshaven und Meppen II. Der Abstand zu den oberen Plätzen bleibt damit überschaubar.

Wetschen verharrt mit 22 Punkten auf Tabellenplatz 14 und verpasst einen wichtigen Auswärtserfolg im Kampf um den Klassenerhalt.

Die Begegnung unterstrich die Qualitäten und Schwächen beider Mannschaften. Bersenbrück bewies Moral und offensive Durchschlagskraft, offenbarte jedoch erneut erhebliche Probleme im Defensivverhalten.

Wetschen zeigte sich auswärts mutig und effizient, konnte den Vorsprung jedoch mehrfach nicht behaupten. Für beide Teams liefert das spektakuläre 4:3 damit klare Hinweise für die verbleibenden Saisonspiele.