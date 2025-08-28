Später Becker-Treffer rettet SSV einen Punkt

Vor stattlicher Kulisse entwickelte sich von Beginn an das gewohnte Bild: Die Hausherren gaben den Ton an, bestimmten das Spielgeschehen und kamen früh zu guten Gelegenheiten.

Am gestrigen Mittwochabend starteten auch der SSV Weilerswist und die SG Flamersheim/Kirchheim in die neue Saison der Kreisliga A Euskirchen. Im heimischen Sportzentrum empfing die Elf von Trainer Frederik Ziburske die SG, die wenige Tage zuvor im Mittelrheinpokal gegen den Mittelrheinligisten FC Wegberg-Beeck gefordert war.

So ging es mit einem torlosen Remis in die Pause – ein Ergebnis, das für die Gäste mehr als schmeichelhaft war.

Die beste Möglichkeit in der Anfangsphase vergab Robin Berk, der freistehend an SG-Schlussmann Nils Brück scheiterte. Trotz spielerischer Überlegenheit verpasste es der SSV aber, seine Chancen in Tore umzumünzen. Flamersheim/Kirchheim setzte lediglich vereinzelte Nadelstiche, blieb offensiv insgesamt aber harmlos.

Nach dem Seitenwechsel bot sich zunächst das gleiche Bild. Weilerswist drängte, ließ aber weiterhin die nötige Kaltschnäuzigkeit im Abschluss vermissen. Dann der überraschende Rückschlag: In der 61. Minute nutzte Timo Jäntgen eine Unachtsamkeit der SSV-Abwehr. Zwar parierte Keeper Arndt zunächst stark, doch im zweiten Anlauf war Jäntgen zur Stelle und brachte die Gäste in Front – 0:1.

Weilerswist antwortete nur sechs Minuten später: Nach Foulspiel im Strafraum gab es Strafstoß für die Gastgeber. Doch Felix Kortholt jagte den Ball über das Tor – die große Chance zum Ausgleich war dahin.

In der Folge warf der SSV alles nach vorne, während Flamersheim/Kirchheim immer wieder über Konter Nadelstiche setzte, ohne jedoch die Vorentscheidung herbeizuführen.

Als im Sportzentrum kaum noch jemand an eine Wende glaubte, schlug die Ziburske-Elf doch noch zu: In der sechsten Minute der Nachspielzeit wurde dem SSV ein letzter Freistoß zugesprochen. Keeper Arndt eilte mit nach vorne, zudem brachte Ziburske den großgewachsenen Max Becker ins Spiel. Und genau dieser Becker stand am Ende goldrichtig: Im Getümmel behielt er die Nerven und drückte den Ball über die Linie – 1:1.

Der Jubel kannte keine Grenzen, das Sportzentrum bebte.

Fazit:

Ein turbulentes Flutlichtspiel endete mit einer Punkteteilung, die für die Gäste äußerst schmeichelhaft ist. Der SSV Weilerswist ließ zahlreiche Chancen ungenutzt und verschenkte damit einen möglichen Auftaktsieg. Für die SG Flamersheim/Kirchheim dagegen fühlt sich das Unentschieden fast wie ein Sieg an.

Ausblick:

Am kommenden Sonntag wartet auf den SSV Weilerswist das prestigeträchtige Gemeindederby beim SSV Lommersum. Die SG Flamersheim/Kirchheim empfängt zeitgleich Aufsteiger SSV Golbach und will dort die ersten drei Punkte der Saison einfahren.