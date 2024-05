Später Ausgleichstreffer rettet die Mögglinger Serie

Der 1.FC Stern Mögglingen II bleibt auch im fünften Spiel in Folge ungeschlagen und hat einen neuen Punktrekord weiterhin dicht vor Augen. Beim Tabellendritten TSG Hofherrnweiler III sicherte Fynn Wiedmann in der 90.Minute das zweite Last-Minute-Remis an diesem Wochenende.

Der Doppelspieltag hat ordentlich Körner gekostet, doch die „Beste Zweite Aller Zeiten“ bewies erneut Herz und Leidenschaft. Am Sauerbach hatte man allerdings gleich zwei weitere Verletzte zu beklagen. Abwehrrecke David Fischer bekam nach nicht einmal einer halben Stunde einen heftigen Schlag am Fuß ab. Schon beim 3:3 in Schechingen am Freitag war das Sprunggelenk von Rückhalt Manuel De Ritis angeknockt worden, für ihn ging es in der Halbzeitpause nicht mehr weiter.