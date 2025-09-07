Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Später Ausgleichstreffer für den Aufsteiger
1. FCR 09 Bramsche ergattert Punkt beim SSC Dodesheide
Der Aufsteiger 1. FCR 09 Bramsche erkämpfte sich mit einen 1:1-Unentschieden beim amibitionierten SSC Dodesheide einen wichtigen Punkt und belegt nach einem Drittel der Hinserie einen beachtlichen achten Tabellenplatz. Der SSC Dodesheide hat aktuell zwar sechs Punkte Rückstand auf das Spitzentrio, aber natürlich noch alle Optionen im Kampf um Meisterschaft und Aufstieg.
Nach dem Führungstreffer durch Eric Kirchkesener nach einer halben Stunde Spielzeit nutzte der SSC Dodesheide seine guten Tormöglichkeiten nicht, um das Spiel frühzeitig für sich zu entscheiden. In der Schlußphase nutzten die Gäste eine ihrer Chancen durch Torjäger Lasse-Bjarne Barz zum 1:1-Ausgleichstreffer. Der Aufsteiger nimmt nicht nicht unverdient einen Punkt mit, der SSC hat seine Chancen nicht genutzt und den möglichen Sieg spät aus der Hand gegeben.
"Wir haben heute unter unseren Erwartungen/Möglichkeiten gespielt. In vielen Phasen zu behäbig. Zudem haben wir heute es nicht geschafft, ein weiteres Tor zu machen.
Das Gegentor war letztendlich verdient. Somit müssen wir heute mit dem Unentschieden leben,“ sagte uns SSC-Coach Yannick Flottmann nach dem Spiel.
"Wir sind gut ins Spiel gestartet und konnten uns zwei gute Chancen erarbeiten. Dann bekommen wir allerdings zu einem ungünstigen Zeitpunkt den Gegentreffer. Im Anschluss hat Dodesheide das Kommando übernommen. Meine Jungs haben jedoch daran geglaubt, weitergekämpft und sich am Ende belohnt. Insgesamt geht das Unentschieden aufgrund der Chancenverteilung in Ordnung, auch wenn Dodesheide natürlich mehr für das Spiel getan hat,“ freute sich der Trainer des 1. FCR 09 Bramsche Marc Filip über den Punktgewinn beim SSC Dodesheide.