Allgemeines

Später Ausgleich zwischen Kropp und Friedrichsberg

Punkteteilung nach zwei unterschiedlichen Halbzeiten

von Ismail Yesilyurt · Gestern, 23:20 Uhr · 0 Leser
Thies Bütow (TSV Kropp) machte mit dem 1-0 sein halbes Dutzend in dieser Saison voll.
Thies Bütow (TSV Kropp) machte mit dem 1-0 sein halbes Dutzend in dieser Saison voll. – Foto: Ismail Yesilyurt

In der Landesliga Schleswig trennten sich der TSV Kropp und der TSV Friedrichsberg-Busdorf vor rund 150 Zuschauern mit 1:1 (1:0). Nach einer starken ersten Halbzeit der Gastgeber steigerten sich die Gäste nach der Pause deutlich und kamen kurz vor Schluss noch zum Ausgleich.

Elf von Julian Schröder beherrscht Ball und Gegner

Der TSV Kropp erwischte nach der Winterpause den besseren Start. Die Mannschaft fand immer wieder Lösungen im Spielaufbau und nutzte die Räume im Mittelfeld geschickt. Die Gäste hingegen kamen zunächst kaum in die Partie.

„In der ersten Halbzeit kamen wir nahezu gar nicht ins Spiel und auch nicht in die Zweikämpfe. Wir waren ständig einen Schritt zu spät“, sagte Friedrichsbergs Trainer Michael Schröder nach dem Spiel. Gefährlich wurden die Gäste lediglich einmal nach einem Standard.

6. Saisontor von Thies Bütow

In der 28. Minute gingen die Gastgeber schließlich verdient in Führung. Nach einem gut herausgespielten Angriff zeigte der Schiedsrichter nach einem Foul im Strafraum auf den Punkt. Thies Flemming Bütow, der zuvor selbst gefoult worden war, trat an und verwandelte den Elfmeter sicher zum 1:0.

Auch Schröder räumte ein, dass der Rückstand folgerichtig war: „Die Elfmeter-Situation war klar. Wir sind vorher in mehreren Szenen zu spät in die Zweikämpfe gekommen, deshalb war das letztlich verdient.“

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild jedoch. Friedrichsberg-Busdorf stellte sein System um und brachte frische Kräfte ins Spiel.

Eingriff von Michael Schröder belebt Friedrichsberg

„Wir haben in der Halbzeit das System umgestellt und zweimal gewechselt. Das hat gut gegriffen“, erklärte Schröder. Seine Mannschaft präsentierte sich nun deutlich aktiver und kam direkt nach Wiederbeginn zu zwei guten Möglichkeiten. Ein Kopfball aus kurzer Distanz landete jedoch in den Händen des Torwarts, kurz darauf setzte Daniel Moellner einen Distanzschuss über das Tor, nachdem der Kropp-Keeper bereits herausgeeilt war.

Auch Kropps Trainer Julian Schröder sah eine deutliche Leistungssteigerung der Gäste nach der Pause. „Wir haben in der ersten Halbzeit ein richtig gutes Spiel gemacht, immer wieder Lösungen mit Ball gefunden und die Räume gut bespielt. Nach der Pause hat Friedrichsberg aber umgestellt und uns mehr unter Druck gesetzt.“

Daniel Moellner nutzt die Gunst der Situation

Mit zunehmender Spielzeit ließen bei den Gastgebern zudem etwas die Kräfte nach. Kurz vor Schluss fiel schließlich der Ausgleich. Nach einer unglücklichen Szene in der Kropp-Defensive kam Moellner frei vor dem Tor zum Abschluss und traf in der 84. Minute zum 1:1.

Der späte Ausgleich sorgte beim TSV Friedrichsberg-Busdorf natürlich für großen Jubel.
Der späte Ausgleich sorgte beim TSV Friedrichsberg-Busdorf natürlich für großen Jubel. – Foto: Ismail Yesilyurt

„Der Ausgleich war ein bisschen unglücklich. Unser Innenverteidiger schlägt ein Luftloch, dadurch steht Friedrichsberg plötzlich allein vor unserem Torwart“, erklärte Julian Schröder.

Kevin Hentzsch und Thies Bütow vergeben Sieg

In der Schlussphase hatte Kropp dennoch noch Chancen auf den Sieg. Unter anderem scheiterte Kevin Hentzsch frei vor dem Torwart. Auch Bütow kam nach einer Hereingabe von Felix Trieloff noch einmal gefährlich zum Abschluss.

Am Ende blieb es jedoch beim Remis. Für beide Trainer ein Ergebnis, das den Spielverlauf widerspiegelt. „Insgesamt ist das 1:1 gerecht. Wir haben zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten gesehen“, fasste Michael Schröder zusammen. Ganz zufrieden war sein Gegenüber dennoch nicht: „Wir hatten uns natürlich ein bisschen mehr erhofft.“

TSV Kropp: Rangnick – Krämer, Kunze (58. Popovici), Brand, Thomsen – Flo Legrum (67. Wasielewski), Berg, Weinert (83. Decker) – Hentzsch (80. Kuhn), Bütow, Jaafai (80. Trieloff).
Trainer: Julian Schröder.
TSV Friedrichsberg-Busdorf: Haarig – Siepelt (46. Callsen (65. Al-Batal)), von Lanken (71. Yildirim), Clemens Goos, Quapp – Jonas Goos (46. Böhnert) – Erik Wegner (74. Ndoumbele), Harutjunjan, David Moellner, Asmussen – Daniel Schubert.
Trainer: Michael Schröder.
SR: Hauke Moje (Osterrönfelder TSV).
Ass.: Gerrit Steinmetz, Jesper Rieckmann.
Z.: 150.
Tore: 1:0 Thies Bütow (28., FE), 1:1 Daniel Moellner (84.).