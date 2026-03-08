Später Ausgleich zwischen Kropp und Friedrichsberg

In der Landesliga Schleswig trennten sich der TSV Kropp und der TSV Friedrichsberg-Busdorf vor rund 150 Zuschauern mit 1:1 (1:0). Nach einer starken ersten Halbzeit der Gastgeber steigerten sich die Gäste nach der Pause deutlich und kamen kurz vor Schluss noch zum Ausgleich.
Der TSV Kropp erwischte nach der Winterpause den besseren Start. Die Mannschaft fand immer wieder Lösungen im Spielaufbau und nutzte die Räume im Mittelfeld geschickt. Die Gäste hingegen kamen zunächst kaum in die Partie.
In der 28. Minute gingen die Gastgeber schließlich verdient in Führung. Nach einem gut herausgespielten Angriff zeigte der Schiedsrichter nach einem Foul im Strafraum auf den Punkt. Thies Flemming Bütow, der zuvor selbst gefoult worden war, trat an und verwandelte den Elfmeter sicher zum 1:0.
„Wir haben in der Halbzeit das System umgestellt und zweimal gewechselt. Das hat gut gegriffen“, erklärte Schröder. Seine Mannschaft präsentierte sich nun deutlich aktiver und kam direkt nach Wiederbeginn zu zwei guten Möglichkeiten. Ein Kopfball aus kurzer Distanz landete jedoch in den Händen des Torwarts, kurz darauf setzte Daniel Moellner einen Distanzschuss über das Tor, nachdem der Kropp-Keeper bereits herausgeeilt war.
Auch Kropps Trainer Julian Schröder sah eine deutliche Leistungssteigerung der Gäste nach der Pause. „Wir haben in der ersten Halbzeit ein richtig gutes Spiel gemacht, immer wieder Lösungen mit Ball gefunden und die Räume gut bespielt. Nach der Pause hat Friedrichsberg aber umgestellt und uns mehr unter Druck gesetzt.“
Mit zunehmender Spielzeit ließen bei den Gastgebern zudem etwas die Kräfte nach. Kurz vor Schluss fiel schließlich der Ausgleich. Nach einer unglücklichen Szene in der Kropp-Defensive kam Moellner frei vor dem Tor zum Abschluss und traf in der 84. Minute zum 1:1.
„Der Ausgleich war ein bisschen unglücklich. Unser Innenverteidiger schlägt ein Luftloch, dadurch steht Friedrichsberg plötzlich allein vor unserem Torwart“, erklärte Julian Schröder.
In der Schlussphase hatte Kropp dennoch noch Chancen auf den Sieg. Unter anderem scheiterte Kevin Hentzsch frei vor dem Torwart. Auch Bütow kam nach einer Hereingabe von Felix Trieloff noch einmal gefährlich zum Abschluss.
Am Ende blieb es jedoch beim Remis. Für beide Trainer ein Ergebnis, das den Spielverlauf widerspiegelt. „Insgesamt ist das 1:1 gerecht. Wir haben zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten gesehen“, fasste Michael Schröder zusammen. Ganz zufrieden war sein Gegenüber dennoch nicht: „Wir hatten uns natürlich ein bisschen mehr erhofft.“
TSV Kropp: Rangnick – Krämer, Kunze (58. Popovici), Brand, Thomsen – Flo Legrum (67. Wasielewski), Berg, Weinert (83. Decker) – Hentzsch (80. Kuhn), Bütow, Jaafai (80. Trieloff).
Trainer: Julian Schröder.
TSV Friedrichsberg-Busdorf: Haarig – Siepelt (46. Callsen (65. Al-Batal)), von Lanken (71. Yildirim), Clemens Goos, Quapp – Jonas Goos (46. Böhnert) – Erik Wegner (74. Ndoumbele), Harutjunjan, David Moellner, Asmussen – Daniel Schubert.
Trainer: Michael Schröder.
SR: Hauke Moje (Osterrönfelder TSV).
Ass.: Gerrit Steinmetz, Jesper Rieckmann.
Z.: 150.
Tore: 1:0 Thies Bütow (28., FE), 1:1 Daniel Moellner (84.).