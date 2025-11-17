🔴⚪ Später Ausgleich – wir holen den Punkt in Jungingen! 🔥

Wir bleiben ungeschlagen! Beim Auswärtsspiel in Jungingen zeigen wir erneut Comeback-Qualitäten und nehmen nach einem 0:2-Rückstand noch ein verdientes 2:2 mit nach Hause. Damit bauen wir unsere Serie auf fünf Spiele ohne Niederlage aus. 💪



Die erste Halbzeit war intensiv, schnell und geprägt von vielen kleinen Fouls und technischen Fehlern auf beiden Seiten. Trotz guter Bedingungen kamen wir spielerisch nicht so klar, wie wir es uns vorgenommen hatten. Trotzdem hatten wir leichte Vorteile und hätten in ein paar Situationen in Führung gehen können – uns fehlte aber die letzte Konsequenz. Defensiv standen wir stabil und ließen Jungingen kaum gefährlich vor unser Tor kommen.



Nach der Pause wurde es dann richtig bitter: Jungingen ging in der 64. Minute in Führung und legte nur acht Minuten später zum 2:0 nach. Trotzdem haben wir NIE aufgehört zu kämpfen. Ein starker Eckball führte in der 79. Minute zum Anschlusstreffer – ein Eigentor, aber absolut verdient aufgrund unseres Drucks. 🔥



In der Schlussphase haben wir alles nach vorne geworfen, die Abwehr aufgelöst und mit unglaublich viel Herz gespielt. Und dann kam der Moment: 94. Minute, letzter Angriff, Johanna Bauer netzt zum 2:2 ein! Der Ausgleich – und die pure Emotion. ❤️‍🔥



Trainer Schöllkopf nach dem Spiel:

„Wir sind nach dem 0:2 zurückgekommen, haben Herz gezeigt und uns den Punkt verdient. Spielerisch wollen wir in den letzten beiden Spielen vor der Winterpause noch einen Schritt draufpacken.“



Die Tabelle bleibt mega eng – zwischen Platz 2 und 6 liegen nur zwei Punkte. Wir stehen mittendrin und wollen unseren Weg weitergehen. 🔥



Nächsten Sonntag empfangen wir zum Hinrundenabschluss den SV Musbach im Lautertalstadion.

Letztes Heimspiel 2025 – wir freuen uns über jede Unterstützung! 🙌❤️



#niemalsaufgeben #1FCDonzdorf #verbandsligawürttemberg #zusammenstark



