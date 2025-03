Später Ausgleich: Uphusen rettet Remis nach verpatzter erste Hälfte

So., 09.03.2025, 14:30 Uhr

Im ersten Abschnitt gaben nämlich die mit nur 14 Akteuren angereisten Cuxhavener den Ton an, was sich auch im Ergebnis widerspiegelte. Ole Schepergerdes und Sebastian Wöhlkens trafen zum 0:2-Pausenstand. Die Gäste verloren allerdings Mirko Schepergerdes und Damian Curras-Varela verletzungsbedingt, sodass sie im zweiten Durchgang trotz ausgehender Luft kaum noch die Möglichkeit besaßen, frische Kräfte zu bringen. Nach dem Seitenwechsel zeigte sich zudem der TBU wesentlich verbessert und verkürzte durch einen sehenswerten Treffer von Dragan Millé auf 1:2 (66.). Anschließend rannte er weiter an. Den Lohn für den Aufwand besorgte Ferhat Akbas mit dem 2:2-Ausgleichstreffer.

Insgesamt hilft das Unentschieden den TB Uphusen jedoch kaum weiter. Die Konkurrenz aus Ottersberg und Bornreihe gewann nämlich ihre Heimspiele. Als dementsprechend gilt das Gastspiel beim kriselnden, mittlerweile auch in den Abstiegskampf verwickelten TuS Harsefeld. Auf Rot-Weiss Cuxhaven, das trotz 31 erzielter Punkte noch nicht gesichert ist, wartet dagegen im Heimspiel gegen Rotenburg eine schwierige Aufgabe.