Später Ausgleich trübt Wendezelles Saisonabschluss

Zum Abschluss einer starken Bezirksliga-Saison trennten sich der Tabellenzweite TSV Wendezelle und Meister Lehndorfer TSV mit 1:1. Die Gastgeber beenden die Spielzeit mit 63 Punkten auf Rang zwei, während der Lehndorfer TSV mit 68 Zählern und dem Aufstieg in die Landesliga die Meisterschaft krönt. Vor heimischer Kulisse erwischte Wendezelle gegen den bereits feststehenden Titelträger die bessere Phase. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit brachte Balke die Gastgeber in der 39. Minute mit 1:0 in Führung. Mit dem Treffer belohnte sich der Tabellenzweite für eine engagierte Vorstellung gegen die beste Mannschaft der Liga.

Konradt rettet dem Meister einen Punkt Der Lehndorfer TSV, der mit 101 Saisontoren die mit Abstand treffsicherste Offensive der Liga stellte, tat sich zunächst schwer, klare Möglichkeiten zu erspielen. Wendezelle verteidigte die Führung konsequent und nahm den knappen Vorsprung mit in die Schlussphase. Als vieles bereits auf einen Heimsieg der Wendezeller hindeutete, schlug der Meister kurz vor dem Ende doch noch zu. Konradt erzielte in der 88. Minute den Ausgleich und verhinderte die fünfte Saisonniederlage des Lehndorfer TSV.