Später Ausgleich trübt Wendezelles Saisonabschluss

Zum Abschluss einer starken Bezirksliga-Saison trennten sich der Tabellenzweite TSV Wendezelle und Meister Lehndorfer TSV mit 1:1. Die Gastgeber beenden die Spielzeit mit 63 Punkten auf Rang zwei, während der Lehndorfer TSV mit 68 Zählern und dem Aufstieg in die Landesliga die Meisterschaft krönt.
Vor heimischer Kulisse erwischte Wendezelle gegen den bereits feststehenden Titelträger die bessere Phase. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit brachte Balke die Gastgeber in der 39. Minute mit 1:0 in Führung. Mit dem Treffer belohnte sich der Tabellenzweite für eine engagierte Vorstellung gegen die beste Mannschaft der Liga.
Konradt rettet dem Meister einen Punkt
Der Lehndorfer TSV, der mit 101 Saisontoren die mit Abstand treffsicherste Offensive der Liga stellte, tat sich zunächst schwer, klare Möglichkeiten zu erspielen. Wendezelle verteidigte die Führung konsequent und nahm den knappen Vorsprung mit in die Schlussphase.
Als vieles bereits auf einen Heimsieg der Wendezeller hindeutete, schlug der Meister kurz vor dem Ende doch noch zu. Konradt erzielte in der 88. Minute den Ausgleich und verhinderte die fünfte Saisonniederlage des Lehndorfer TSV.
Der späte Treffer sorgte zugleich für den Endstand in einer Begegnung, die dem Charakter eines Spitzenspiels gerecht wurde. Beide Mannschaften begegneten sich auf Augenhöhe und bestätigten ihre Stellung an der Tabellenspitze.
Gelungener Abschluss einer erfolgreichen Saison
Für den TSV Wendezelle bleibt trotz des späten Ausgleichs eine bemerkenswerte Spielzeit. Mit 19 Siegen, sechs Unentschieden und lediglich drei Niederlagen stellte die Mannschaft ihre Konstanz über die gesamte Saison hinweg unter Beweis und sicherte sich souverän den zweiten Tabellenplatz.
Der Lehndorfer TSV unterstrich auch im letzten Saisonspiel seine Qualitäten. Die Mannschaft beendet die Saison mit 68 Punkten, 101 erzielten Treffern und dem verdienten Meistertitel.
So stand am Ende eines letzten Spieltags ein Remis zwischen den beiden besten Mannschaften der Liga – ein Ergebnis, das die Kräfteverhältnisse einer insgesamt hochklassigen Saison treffend widerspiegelt.