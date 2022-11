Später Ausgleich trübt Stimmung

Am vergangenen Sonntag konnte die Erste Herren der Sportfreunde Schwefingen einen Punkt aus Altenlingen mitnehmen.

Lange sah es nach einem erneuten Sieg der Schwefinger aus, da man mit 0:2 führte, doch die Schlussphase des Spiels gehörte den Gastgebern. Zunächst der Anschlusstreffer in der 85. Minute und schließlich der Ausgleich in der 95. Minute trübten die Stimmung der Gäste. Am Ende kann man zusammenfassen, dass beide Mannschaften viel investiert haben und die Punkteteilung auch aufgrund ausgeglichener Spielanteile gerecht ist.

Dass die Mannschaft sich im Moment keinen Vorwurf in Sachen Einsatz machen lassen kann, wurde durch einige Fans auf der Tribüne bestätigt. Auch der ausgelassene Jubel der Altenlingener nach Abpfiff zeigt, dass es aktuell keine Selbstverständlichkeit ist gegen Schwefingen zu punkten.

Jetzt heißt es voller Fokus auf die letzten Spiele vor dem Jahreswechsel!

Weiter Ergebnisse vom Wochenende:

Dritte Mannschaft: