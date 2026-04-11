Später Ausgleich sorgt für packendes Remis in Forstern

In einem spannenden Kreisliga-Duell trennten sich der FC Forstern und der TuS Oberding mit einem leistungsgerechten 2:2. Vor 112 Zuschauern entwickelte sich ein intensives Spiel, bei dem beide Mannschaften Phasen der Überlegenheit hatten.

Die Gäste aus Oberding erwischten den besseren Start und gingen in der 25. Minute durch Florian Gerbl in Führung. Der FC Forstern tat sich zunächst schwer, kam aber kurz vor der Pause zurück: Benedikt Keilhacker traf in der 41. Minute zum Ausgleich.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Forstern den Druck und belohnte sich in der 58. Minute, als Samuel Boateng den Ball zur 2:1-Führung ins Netz beförderte. In der Schlussphase drängte Oberding auf den Ausgleich und wurde schließlich in der Nachspielzeit belohnt: Daniel Karpfinger traf in der 90. Minute zum 2:2-Endstand.