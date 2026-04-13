Später Ausgleich sichert Wetschen einen Punkt

In der Tabelle bleibt die Ausgangslage klar: Wetschen rangiert mit 18 Punkten weiterhin auf Platz 14, während der Lüneburger SK Hansa mit 33 Punkten den neunten Rang belegt und sich im gesicherten Mittelfeld bewegt.

Der TSV Wetschen hat am 25. Spieltag der Oberliga Niedersachsen ein 2:2 beim Lüneburger SK Hansa erreicht. Vor 410 Zuschauern zeigte der Aufsteiger eine kämpferische Leistung und belohnte sich spät mit einem Punktgewinn.

Die Gastgeber bestimmten zunächst das Spielgeschehen und gingen in der 25. Minute durch Muhlack mit 1:0 in Führung. Wetschen tat sich offensiv schwer und konnte zunächst nur wenige Akzente setzen.

Erst im zweiten Durchgang kam der TSV besser in die Partie. In der 72. Minute nutzte Raskopp einen Foulelfmeter zum 1:1-Ausgleich und brachte die Gäste zurück ins Spiel.

Offener Schlagabtausch in der Schlussphase

Die Antwort der Gastgeber ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Nur fünf Minuten später stellte Meyer mit dem Treffer zum 2:1 die Führung für den Lüneburger SK Hansa wieder her.

In der Schlussphase entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Wetschen drängte auf den erneuten Ausgleich und wurde in der 87. Minute belohnt: Schwierking traf zum 2:2 und sicherte seinem Team einen wichtigen Punkt.

Für den TSV Wetschen ist das Unentschieden ein weiterer kleiner Schritt im Kampf um den Klassenerhalt. Gegen einen Gegner aus dem Tabellenmittelfeld zeigte die Mannschaft Moral und kam nach Rückständen zurück.

Der Lüneburger SK Hansa hingegen verpasst es, sich weiter nach oben zu orientieren. Trotz zwischenzeitlicher Führung reichte es vor heimischer Kulisse nur zu einem Punktgewinn.