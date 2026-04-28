Später Ausgleich sichert Sulingen einen Punkt

– Foto: Philipp Reichelt

Der FC Sulingen hat beim SV Germania Helstorf ein 1:1 geholt und damit spät einen Rückstand ausgeglichen. In einer intensiven, aber spielerisch limitierten Partie fiel der Ausgleich erst kurz vor Schluss.

Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie lange ohne klare Höhepunkte, ehe Helstorf in Führung ging. Nico Kiedrowskiverwandelte in der 81. Minute einen Handelfmeter zum 1:0. „Den hat Niko Kiedrowski sehr sicher links unten ins Eck gehauen“, so Maszke.

Helstorf war zunächst die aktivere Mannschaft, ohne die Überlegenheit früh in Tore umzumünzen. „Die erste Halbzeit war echt dominant von uns. Wir nutzen drei unserer Chancen nicht, um mit einer fetten Führung in die Halbzeit zu gehen“, sagte Helstorfs Trainer Matthias Maszke. Defensiv habe sein Team wenig zugelassen: „Selber haben wir aus dem Spiel nicht eine Chance zugelassen.“

Doch die Gastgeber brachten den Vorsprung nicht über die Zeit. Kurz vor Schluss nutzte Sulingen eine der wenigen klaren Situationen: René Schomburg traf in der 89. Minute zum 1:1. Maszke zeigte sich verärgert über die Entstehung: „Dann kassieren wir das Tor in einer Überzahlsituation von Sulingen. Wir verteidigen mit vier Leuten hinterm Ball, Sulingen aber mit sechs Leuten im Angriff.“

Sein Fazit fiel entsprechend deutlich aus: „Wenn du zehn Minuten vor Schluss einen Dreier in der Tasche hast und quasi mit dem Abpfiff in der 89. Minute den Ausgleich kriegst, dann hast du dich schon echt dämlich angestellt.“

Sulingens Trainer Stefan Rosenthal bewertete das Ergebnis hingegen als gerecht: „1:1, leistungsgerecht – ein leistungsgerechtes Unentschieden.“ Gleichzeitig kritisierte er die äußeren Bedingungen scharf: „Ein grausamer Kick meines Erachtens, was nicht an den Protagonisten auf dem Platz lag, sondern am Platz selber. So einen katastrophalen Platz habe ich in der Bezirksliga ewig nicht gesehen.“

Die Partie sei geprägt gewesen von vielen langen Bällen: „Es hat sich angefühlt wie mein letzter Umzug – 20 Mann rennen planlos von Box zu Box. Nur hohe Dinger, grausam anzuschauen.“ Auch den Elfmeter sah er kritisch: „Ein Handelfmeter für Helstorf, den ich so nicht gegeben hätte.“

Umso höher bewertete Rosenthal die Reaktion seiner Mannschaft: „Wir haben Charakter bewiesen, Mentalität gezeigt und aus einer Situation das 1:1 gemacht.“ Den Treffer hob er besonders hervor: „René Schomburg mit absoluter Ruhe und genialer Übersicht. Mit der Innenseite legt er das Ding ins Eck.“

In der Tabelle bleibt der FC Sulingen mit 36 Punkten im gesicherten Mittelfeld auf Rang acht, während der SV Germania Helstorf mit 28 Punkten auf Platz elf steht.

SV Germania Helstorf – FC Sulingen 1:1

SV Germania Helstorf: Kai-Jan Machulla, Tom Polke, Mika Pich (58. Frederik Wiese), Nils Bruns (70. Max Rudorf), Nico Kiedrowski, Jannis Neugebauer, Leon Koch (89. Marvin Bremer), Arne Schneekönig (67. Elias Koch), Thorben Neugebauer, Tobias Schild, Michael Draper - Trainer: Matthias Maszke

FC Sulingen: Thorben Klöcker, Bennet Könker, Dennis Könker, Lukas Lohmeyer, Hugo Noske (89. Luca Robin Rosenthal), Alexander Kues (65. Rene Schomburg), Marek Schacht, Bennet Grunert, Maksim Ditmann, Christian Zerfowski, Ricardo Scholtes (65. Frithjof Lohmeier) - Trainer: Stefan Rosenthal

Schiedsrichter: Tyler Jason Fricke

Tore: 1:0 Nico Kiedrowski (81.), 1:1 Rene Schomburg (89.)