Später Ausgleich sichert SSC Dodesheide einen Punkt

Rassiges Bezirksliga-Spiel SSC Dodesheide - Viktoria Gesmold – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Der SSC Dodesheide hat sich in einem umkämpften Mittelfeldduell der Bezirksliga in letzter Minute einen Punkt gesichert. Beim 2:2 (1:1) gegen Viktoria Gesmold war es einmal mehr Torjäger Luciano Faraci, der mit seinem 22. Saisontreffer in der Nachspielzeit den Ausgleich erzielte.

Die Partie begann intensiv und mit Chancen auf beiden Seiten. Die Gäste aus Gesmold gingen zunächst in Führung: Nach Vorarbeit von Arne Schlüter traf Nico Linnemann mit seinem 16. Saisontor zum 0:1. Dodesheide antwortete jedoch noch in der ersten Halbzeit – Faraci glich Mitte des ersten Durchgangs zum 1:1 aus.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel offen. Nach rund einer Stunde brachte Christian Njoku die Gäste erneut in Führung. In der Folge versäumte es Gesmold, trotz guter Möglichkeiten nachzulegen. Dodesheide blieb im Spiel und wurde in der Nachspielzeit belohnt: Faraci traf ein zweites Mal und sicherte seinem Team den späten Ausgleich.

„Ein gerechtes Unentschieden nach einem intensiven Spiel. Beide Mannschaften hatten weitere gute Torchancen. Unsere Gegentore resultieren aus individuellen Fehlern“, sagte Dodesheides Trainer Yannick Flottmann nach der Partie.

Gesmolds Coach André Rose zeigte sich hingegen unzufrieden mit dem Ergebnis: „Wir lassen unnötig zwei Punkte liegen nach einer guten zweiten Halbzeit. Weil wir es versäumen, weitere Tore zu erzielen, lassen wir den Gegner im Spiel. Das 2:2 ist bitter – aber das ist Fußball.“