Später Ausgleich sichert Punkt für Olympiadorf München II

Im Duell der zweiten Mannschaften von SV Olympiadorf München und FT München Gern sahen 20 Zuschauer ein umkämpftes Spiel, das mit einem 1:1-Unentschieden endete.

Bereits in der 2. Minute brachte Melih Soysal die Gäste von FT München Gern II nach einem schnellen Angriff in Führung. Die Gastgeber benötigten einige Zeit, um ins Spiel zu finden, während die Gäste in der ersten Hälfte die gefährlicheren Aktionen zeigten.

Im zweiten Durchgang erhöhte Olympiadorf München II den Druck und kam zu mehreren Chancen, scheiterte jedoch mehrfach am kompakten Defensivverbund der Gäste. Erst in der 89. Minute gelang Philippe Neidlinger der verdiente Ausgleichstreffer, als er nach einer Flanke per Kopf erfolgreich war.