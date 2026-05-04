Später Ausgleich: SG WDB gibt Sieg gegen Tiste spät aus der Hand Nach 2:0-Führung verliert die SG WDB in der Schlussphase den sicher geglaubten Auswärtssieg. von FuPa Lüneburg · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

SG WDB – Foto: Malena Siemers

In der Frauen-Bezirksliga Lüneburg West trennte sich die SG WDB vom TuS Tiste mit 2:2. Die Gäste verspielten dabei eine Zwei-Tore-Führung gegen den abstiegsgefährdeten Gegner, der sich mit großer Moral zurückkämpfte.

Nach einer kurzen Abtastphase übernahm die SG WDB im Laufe der ersten Halbzeit zunehmend die Kontrolle über das Spiel. In der 32. Minute fiel die Führung. Nach einem Steckpass von Jennifer Beckhoff traf Monique Limberg überlegt ins Eck. In der zweiten Halbzeit entwickelte sich die Partie aus Sicht der Gäste deutlich wilder, mit Chancen auf beiden Seiten. Zunächst erhöhte die SG WDB dennoch auf 2:0. Jennika Cammann traf in der 69. Minute mit einem Abschluss von der Strafraumgrenze.