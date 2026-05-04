 2026-04-29T13:32:52.058Z

Spielbericht

Später Ausgleich: SG WDB gibt Sieg gegen Tiste spät aus der Hand

Nach 2:0-Führung verliert die SG WDB in der Schlussphase den sicher geglaubten Auswärtssieg.

von FuPa Lüneburg · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
SG WDB
SG WDB – Foto: Malena Siemers

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Frauen Bezirksl. West
SG WDB
Tiste
Fabian von Oesen
Fabian von Oesen

In der Frauen-Bezirksliga Lüneburg West trennte sich die SG WDB vom TuS Tiste mit 2:2. Die Gäste verspielten dabei eine Zwei-Tore-Führung gegen den abstiegsgefährdeten Gegner, der sich mit großer Moral zurückkämpfte.

Fr., 01.05.2026, 15:00 Uhr
TuS Tiste
TuS TisteTiste
SG WDB
SG WDBSG WDB
2
2
Abpfiff

Nach einer kurzen Abtastphase übernahm die SG WDB im Laufe der ersten Halbzeit zunehmend die Kontrolle über das Spiel. In der 32. Minute fiel die Führung. Nach einem Steckpass von Jennifer Beckhoff traf Monique Limberg überlegt ins Eck.

In der zweiten Halbzeit entwickelte sich die Partie aus Sicht der Gäste deutlich wilder, mit Chancen auf beiden Seiten. Zunächst erhöhte die SG WDB dennoch auf 2:0. Jennika Cammann traf in der 69. Minute mit einem Abschluss von der Strafraumgrenze.

Die Führung brachte jedoch nicht die gewünschte Sicherheit. Nur drei Minuten später verkürzte TuS Tiste. Enya-Josephine Meyer traf nach Vorlage von Frieda Ropers zum 1:2.

In der Nachspielzeit spitzte sich die Partie weiter zu. Nach einem strittigen Pfiff kam Tiste zu einem direkten Freistoß und nutzte diese Gelegenheit. Pauline Cordes erzielte in der 90.+2 Minute den Ausgleich. Nur Sekunden später hatte die SG WDB noch die Chance auf den Sieg, doch Fabienne Ritter traf nur das Aluminium.

„Das war besonders bei dem Spielverlauf ein sehr ärgerliches Unentschieden, welches sich aktuell eher nach einer Niederlage anfühlt“, erklärte Trainer Fabian von Oesen nach dem Spiel.

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