Später Ausgleich - Schüttorf verpasst Sieg in Oldenburg

„Auch wenn wir die erste große Chance im Spiel haben, war Oldenburg in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft“, analysierte Co-Trainer Dennis Große Vennekate nach der Partie. Tatsächlich agierten die Gastgeber zunächst mit mehr Kontrolle und Ballbesitz, während Schüttorf auf Umschaltmomente setzte.

Nach der Pause drehte sich das Bild: „Wir kommen deutlich besser aus der Kabine, besonders nach den ersten Wechseln kippt das Spiel zu unseren Gunsten“, so Große Vennekate. Die Gäste drängten nun auf die Führung und hatten bereits vor dem Elfmeter eine strittige Szene im Strafraum. Schließlich verwandelte Sam Martron (73.) einen Foulelfmeter souverän zum 1:0.

Beiden Mannschaften wurde im Verlauf des Spiels jeweils ein Treffer wegen Abseits aberkannt – „ob das jeweils gestimmt hat, kann ich schwer beurteilen“, kommentierte der Schüttorfer Co-Trainer. Kurz vor dem Abpfiff dann der Rückschlag: Diego Raykov (87.) nutzte eine Unaufmerksamkeit in der Schüttorfer Defensive und traf zum Ausgleich.

„Insgesamt geht das Unentschieden in Ordnung, auch wenn es natürlich ärgerlich ist, wenn du bis kurz vor Schluss auswärts führst“, fasste Große Vennekate zusammen. Lobende Worte fand er für die Bankspieler: „Ein großes Lob möchte ich an unsere Einwechselspieler richten. Das zieht sich durch die ganze Saison – die Jungs, die reinkommen, sind sofort da und bringen neuen Schwung.“

Schüttorf rutschte zwar ab auf Rang drei, bleibt aber nur zwei Punkte hinter Papenburg. Der VfL Oldenburg steht zwar nur auf Rang neun, hat aber noch ein Spiel in der Hinterhand.