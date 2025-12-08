Später Ausgleich: Schröder rettet Emden einen Punkt

HSC bestimmt lange das Spiel – Kickers zäh im Aufbau

Die Hausherren starteten zunächst mit einem vermeintlichen Jubel: Ein früher Treffer von Marten Schmidt fand wegen Abseits keine Anerkennung. Danach übernahm Hannover Schritt für Schritt die Kontrolle. Besonders Finn Kiszka stellte die Emder Defensive mehrfach vor Probleme: Erst traf er den Pfosten, unmittelbar danach das Außennetz (9.).

Die Kickers kamen zwar zu einzelnen Abschlüssen – zweimal durch Tobias Steffen –, doch zwingende Offensivaktionen blieben selten. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte vergab Hannovers Fabian Weigel eine weitere gute Möglichkeit.

„Wir haben die Spielstärke des HSC zu selten unterbunden“, kritisierte Trainer Stefan Emmerling später. Viele Zweikämpfe gingen verloren, vor allem auf den Flügeln.

Kiszka trifft – Hannover belohnt sich für mutigen Auftritt

Kurz nach Wiederanpfiff gingen die Gäste verdient in Führung. Weigel setzte sich auf der rechten Seite gegen Bent Andresen durch und flankte scharf in den Fünfmeterraum, wo Kiszka unbedrängt einschieben konnte.

Der auffällige HSC-Angreifer hätte per Solo sogar erhöhen können, setzte den Ball aber knapp am Tor vorbei (67.). Im Gegenzug scheiterte Tido Steffens ebenso knapp (68.), weitere Chancen durch Steffens und Schiller parierte der starke Gästekeeper Bastian Fielsch.

Gelb-Rot gegen Engel – Emden wirkt geschlagen

Die Aufgabe wurde noch schwerer, als Kapitän Dennis Engel in der 82. Minute Gelb-Rot sah. Nach einem Zweikampf ging er zu Boden; Schiedsrichter Maximilian Nie-Hoegen wertete die Szene jedoch als Schwalbe. Engel reklamierte nicht einmal – die Entscheidung stand dennoch.

Mit einem Mann weniger und ohne glanzvolle Leistung schien das Spiel entschieden.

Joker Schröder sticht – und fast sogar zweimal

Doch Kickers Emden zeigte Moral. Eine Flanke von David Schiller rutschte am zweiten Pfosten durch, Theo Schröder war zur Stelle und drückte den Ball aus kurzer Distanz über die Linie (85.). Das Ostfriesland-Stadion bebte – der sechste ungeschlagene Auftritt in Folge war plötzlich greifbar.

In der 90. Minute lag der Ball erneut im Tor, doch diesmal pfiff der Schiedsrichter ab: Er sah ein Foul von Marvin Eilerts, der Keeper Fielsch den Ball aus den Händen geköpft haben soll.

So blieb es beim 1:1 – ein Punkt, der sich für Hannover verdient, für Emden erkämpft anfühlte.

Emmerling sieht Licht und Schatten

„Wir haben heute kein gutes Spiel gemacht“, analysierte Emmerling offen. „Aber wir haben uns gewehrt und nicht aufgegeben. Das nehmen wir mit.“

Mit sechs Spielen ohne Niederlage geht Kickers Emden nun in die Winterpause – und will die Serie im neuen Jahr fortsetzen.

BSV Kickers Emden – HSC Hannover 1:1

BSV Kickers Emden: Isaak Djokovic, Dennis Engel, Peer Mahncke, Bent Andresen (72. David Schiller), Felix Göttlicher, Kai-Sotirios Kaissis (62. Noah Gumpert), Tobias Steffen (62. Marvin Eilerts), Marten Schmidt, Michael Chukwuemeka Igwe (46. Theo Schröder), Mika Eickhoff (59. Julian Stöhr), Tido Steffens - Trainer: Stefan Emmerling

HSC Hannover: Bastian Fielsch, Fabian Weigel, Johann Wegner (80. Moritz Dittmann), Leander Baar, Marcel Langer, Tayar Tasdelen, Mehmet Özün (79. Luc-Elias Fender), Lasse von Boetticher, Yannik Pohlmann (66. Tom Hausmann), Denis Vukancic, Finn-Louis Kiszka (90. Mico Noel Schmidt) - Trainer: Vural Tasdelen

Schiedsrichter: Max Nie-Hoegen - Zuschauer: 1550

Tore: 0:1 Finn-Louis Kiszka (49.), 1:1 Theo Schröder (85.)

Gelb-Rot: Dennis Engel (82./BSV Kickers Emden/)