Später Ausgleich rettet TSV Riemsloh einen Punkt Dramatische Schlussphase entscheidet umkämpftes Kellerduell von Michael Eggert · Heute, 18:33 Uhr · 0 Leser

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Mario Gerken

In einem intensiven und torreichen Kellerduell der Bezirksliga hat sich der TSV Riemsloh beim Tabellenletzten SV Alfhausen in letzter Minute ein 3:3 (0:2) gesichert. Nach zwischenzeitlichem 1:3-Rückstand gelang den Gästen in der Nachspielzeit noch der wichtige Ausgleich im Kampf um den Klassenerhalt.

Die Gastgeber erwischten den besseren Start: Nils Doppelmann brachte Alfhausen nach einer Viertelstunde in Führung. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Jonathan Münster auf 2:0. Riemsloh fand in der ersten Hälfte kaum Zugriff und lag folgerichtig deutlich zurück. Nach dem Seitenwechsel verkürzte Jannik Wegener früh auf 1:2 (47.). Die Hoffnung der Gäste währte jedoch nur kurz, denn Jannis Kuper stellte wenig später den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her. In der Folge verpasste es Alfhausen mehrfach, die Partie vorzeitig zu entscheiden.

Das sollte sich rächen: Wegener traf erneut und brachte den TSV zurück ins Spiel. In der Nachspielzeit war es schließlich Birger Rost, der nach Vorarbeit von Wegener den viel umjubelten Ausgleich erzielte.

An allen Riemsloher Toren beteiligt - Jannik Welkener – Foto: Fupa

Während Alfhausen trotz engagierter Leistung weiter das Tabellenende ziert, verschafft sich Riemsloh mit dem Punktgewinn etwas Luft. Der Vorsprung auf die Abstiegsplätze beträgt nun drei Punkte, zudem haben die Gäste drei Spiele weniger absolviert.