Später Ausgleich rettet Stuhr einen Punkt

– Foto: Christoph Kulhoff

In einer intensiven Partie gleicht der TV Stuhr in der Nachspielzeit aus und verhindert eine weitere Niederlage.

Der TV Stuhr hat sich im Heimspiel gegen den TV Neuenkirchen ein 2:2 (1:1) erkämpft und dabei vor allem Moral bewiesen. In einer Partie, die früh Fahrt aufnahm, gelang den Gastgebern erst in der Nachspielzeit der Ausgleich.

Die Begegnung begann denkbar ungünstig für Stuhr. Bereits in der 2. Minute brachte Maximilian Meyer die Gäste aus Neuenkirchen mit 1:0 in Führung. Doch die Mannschaft von Trainer Stephan Stindt reagierte zügig: Jonah Hellmers glich in der 18. Minute zum 1:1 aus.