Später Ausgleich rettet Stuhr einen Punkt

In einer intensiven Partie gleicht der TV Stuhr in der Nachspielzeit aus und verhindert eine weitere Niederlage.
Der TV Stuhr hat sich im Heimspiel gegen den TV Neuenkirchen ein 2:2 (1:1) erkämpft und dabei vor allem Moral bewiesen. In einer Partie, die früh Fahrt aufnahm, gelang den Gastgebern erst in der Nachspielzeit der Ausgleich.
Die Begegnung begann denkbar ungünstig für Stuhr. Bereits in der 2. Minute brachte Maximilian Meyer die Gäste aus Neuenkirchen mit 1:0 in Führung. Doch die Mannschaft von Trainer Stephan Stindt reagierte zügig: Jonah Hellmers glich in der 18. Minute zum 1:1 aus.
Erst in der 86. Minute schien Neuenkirchen das Spiel für sich zu entscheiden: Luca-Alexander Feßner traf zur erneuten Führung für die Gäste. Doch Stuhr gab sich nicht geschlagen. In der fünften Minute der Nachspielzeit war es erneut Hellmers, der zum 2:2-Endstand traf und seinem Team damit zumindest einen Punkt sicherte.
Für den TV Stuhr bleibt der Zähler im Tabellenkeller dennoch von begrenztem Wert. Mit nun 15 Punkten rangiert die Mannschaft weiterhin auf Platz 14 der Bezirksliga Hannover Staffel 1. Der TV Neuenkirchen hingegen verpasst es, sich weiter oben festzusetzen, und steht nach dem 22. Spieltag bei 35 Punkten auf Rang sechs.
TV Stuhr – TV Neuenkirchen 2:2
TV Stuhr: Finn Bang, Niklas Oberbach, Erik Thiemann (67. Byron Lee Garcia), Finn Arnhold, Tobias Lott (65. Ozan Celik), Felix Harcon Schumann (92. Boban Bojanic), Yannick Evers (89. Benjamin Enoch Thies), Arlind Durguti (94. Hanno Kern), Pardes Khil, Jonah Hellmers, Karim Bockau - Trainer: Stephan Stindt
TV Neuenkirchen: Yanik-Luca Klenke, Richard Sikut, Jan Hülseberg, Robin Nürnberg (62. Til Mohrmann), Rene Kube (67. Rajann Leymann), Luca-Alexander Feßner, Florian Fröhlich (89. Chris Leon Schlüßler), Maximilian Meyer, Marvin Luchtmann (54. Cedric Fehse), Joris Dettmer, Mario Meyer (73. Luca-Alexander Feßner) - Trainer: Mustafa Cali
Schiedsrichter: Kevin-Noah Traemann
Tore: 0:1 Maximilian Meyer (2.), 1:1 Jonah Hellmers (18.), 1:2 Luca-Alexander Feßner (86.), 2:2 Jonah Hellmers (90.+5)