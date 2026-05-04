Später Ausgleich rettet Lohne einen Punkt in Aurich

Im Duell zweier Mannschaften aus dem Tabellenmittelfeld der Frauen-Landesliga Weser-Ems trennten sich die SpVg Aurich II und BW Lohne mit einem 1:1-Unentschieden. In einer intensiven Partie mit wechselnden Spielanteilen bestätigten beide Teams ihre aufsteigende Form.

Die Gastgeberinnen erwischten den besseren Start. „Wir sind gut in die Partie gestartet und bis zur Mitte der ersten Halbzeit die spielbestimmende Mannschaft gewesen“, erklärte Aurichs Trainer Jan Feldkamp. In dieser Phase erspielte sich sein Team mehrere Möglichkeiten und ging folgerichtig in der 17. Minute durch Jane Rekowski in Führung. „Leider haben wir es verpasst, diese weiter auszubauen“, so Feldkamp.

Lohne hatte zunächst Probleme, ins Spiel zu finden. „Zu Beginn hat uns Aurich körperlich unter Druck gesetzt, ohne zu echten Torchancen zu kommen“, sagte Trainer Thomas Bokern. Ein Missverständnis in der Defensive führte schließlich zum Rückstand.

Mit zunehmender Spielzeit entwickelte sich jedoch ein offener Schlagabtausch. Aurich verteidigte die Führung lange mit großem Einsatz. „Wir haben eine starke kämpferische Leistung gezeigt und die Führung bis kurz vor Schluss mit viel Einsatz verteidigt“, betonte Feldkamp.

Doch Lohne steigerte sich vor allem im zweiten Durchgang deutlich. „In der zweiten Hälfte waren wir am Drücker und haben letztendlich in der 80. Minute den verdienten Ausgleich erzielt“, so Bokern. Leni Tegenkamp traf in der 82. Minute zum 1:1-Endstand.

In der Schlussphase blieb es intensiv, ein weiterer Treffer fiel jedoch nicht mehr. Beide Trainer bewerteten das Ergebnis als gerecht. „Insgesamt geht das Unentschieden in Ordnung, da auch Lohne einige hochkarätige Chancen hatte“, sagte Feldkamp. Bokern ergänzte: „Es war ein Zweikampf-Spiel und unterm Strich ein verdientes Unentschieden, wobei wir ein Chancenplus hatten.“

Während Aurich vor allem mit der Leistungssteigerung im Vergleich zur Vorwoche zufrieden war, zog auch Lohne ein positives Fazit. „Insgesamt sind wir zufrieden mit dem Unentschieden. Wir sind jetzt seit vier Spielen ungeschlagen und können uns etwas aus dem Tabellenkeller ins Mittelfeld absetzen“, erklärte Bokern.

Für beide Teams geht der Blick nun nach vorne: Lohne will im kommenden Spiel gegen Harderberg die Serie fortsetzen, während Aurich an die engagierte Leistung anknüpfen möchte.