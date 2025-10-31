Später Ausgleich rettet Krieschow einen Punkt gegen Seelow

Der heutige Auftakt des 9. Spieltags in der Landesliga Süd bot Spannung bis in die Nachspielzeit. Im Topspiel trennten sich der VfB 1921 Krieschow II und der SV Victoria Seelow 1:1 – ein Ergebnis, das Tabellenführer FSV 63 Luckenwalde II in die Karten spielt. Seelow führte lange, doch Krieschow erzwang in letzter Sekunde das Remis.

Es entwickelte sich in Krieschow das erwartet hochklassige Duell der beiden Topteams. Der SV Victoria Seelow startete stark und ging in der 16. Minute durch Lennard Flaig in Führung. Die Gäste kontrollierten weite Teile der ersten Halbzeit, während Krieschow nach der Pause zunehmend das Spiel an sich zog. Der Druck der Hausherren wurde in der Nachspielzeit belohnt: Eduard Gutar traf in der 90.+2 Minute zum umjubelten 1:1-Ausgleich. ---

Morgen, 14:00 Uhr SG Großziethen Großziethen VfB Hohenleipisch 1912 VfB HL 1912 14:00

Großziethen wartet weiter auf den ersten Saisonsieg und empfängt nun den favorisierten VfB Hohenleipisch. Die Gastgeber holten zuletzt beim 1:1 in Lauchhammer ihren dritten Punkt der Saison – Timothy Bäumker traf dabei zur Führung. Hohenleipisch verlor beim 0:2 in Seelow und möchte nun Wiedergutmachung leisten. Besonders die Defensive der Gäste dürfte gefragt sein, denn Großziethen wird vor heimischem Publikum alles in die Waagschale werfen, um endlich den ersehnten Dreier zu landen. ---

In Wildau treffen zwei offensivstarke Mannschaften aufeinander. Phönix kam zuletzt zu einem spektakulären 3:3 in Wernsdorf, nachdem Tim Kalmuczak mit einem Doppelpack (64. und 80. Minute) noch einen Punkt rettete. Brieske unterlag dagegen knapp mit 4:5 in einem wahren Torfestival gegen Krieschow II – Danny Knoppik traf doppelt, Oskar Julpe und Tobias Schumann (per Foulelfmeter) waren ebenfalls erfolgreich. Beide Teams suchen den Weg zurück in die Erfolgsspur, und angesichts der Offensivqualität auf beiden Seiten dürfte es auch hier wieder torreich werden. ---

Nach dem ersten Punktgewinn der Saison gegen Großziethen (1:1) hofft Lauchhammer auf die Wende. Justin Weser traf dabei zum Ausgleich und verhinderte die achte Niederlage. Nun kommt mit dem FC Eisenhüttenstadt ein Gegner, der zuletzt mit 2:3 gegen Döbern den Kürzeren zog. Tom Rönsch und Johann Krüger trafen für die Elf, die dennoch hinter ihren Ansprüchen bleibt. Für beide Teams ist dieses Spiel ein Schlüsselduell: Eisenhüttenstadt will zurück in die obere Tabellenhälfte, Lauchhammer kämpft ums sportliche Überleben. ---

Döbern feierte mit dem 3:2 in Eisenhüttenstadt den dritten Saisonsieg und will den Schwung nun mitnehmen. Dominik Beyer, Maximilian Krüger und Luca Hartelt sorgten dort für die Treffer. Gegen Lübben, das nach dem 0:9 gegen Ströbitz weiter sieglos bleibt und bereits 68 Gegentore hinnehmen musste, geht Döbern als klarer Favorit ins Match. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine Überraschung – doch Lübben wird alles versuchen, um die Negativserie endlich zu durchbrechen. ---

Morgen, 14:00 Uhr SV Wacker 09 Ströbitz SV Wacker 09 VfB Trebbin VfB Trebbin 14:00

Ströbitz geht mit breiter Brust in diesen Spieltag. Der 9:0-Erfolg in Lübben war ein klares Ausrufezeichen – gleich neun verschiedene Akteure trugen sich in die Torschützenliste ein, unter ihnen Marvin Kilisch, Luis Hovestadt, Richard Lampel und Ben Twarroschk. Nun empfängt Wacker den VfB Trebbin, der nach dem 1:3 gegen Guben weiter im Mittelfeld steckt. Für die Elf geht es darum, den Lauf fortzusetzen und Druck auf die Spitzenteams auszuüben. ---

Der 1. FC Guben ist weiter in Topform. Nach dem 3:1-Sieg in Trebbin – erzielt durch Janne Laugks, Niclas Straube und Francisco De Oliveria Silva – bleibt die Elf ein Verfolger der Spitzengruppe. Nun empfängt sie den FV Erkner, der beim 0:4 gegen Luckenwalde chancenlos war. Erkner steckt tief im Tabellenkeller und hat bereits sieben Niederlagen auf dem Konto. Für Guben geht es darum, die Serie fortzusetzen und sich im Kampf um die vorderen Plätze festzubeißen. ---

Morgen, 14:00 Uhr FSV 63 Luckenwalde Luckenwalde II SV Frankonia Wernsdorf 1919 Wernsdorf 14:00