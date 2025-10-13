Später Ausgleich rettet Jesteburg einen Punkt

– Foto: Felix Schlikis

In einem intensiven und von viel Kampf geprägten Duell der Frauen-Oberliga Niedersachsen West trennten sich der FC Jesteburg-Bendestorf und die SG TSG Gretesch/Osnabrücker SC mit 1:1. Während Jesteburg spät zurückkam, haderte Gretesch mit der verpassten Chance auf drei Punkte.

Im Duell zweier Topteams der Frauen-Oberliga Niedersachsen West trennten sich der FC Jesteburg-Bendestorf und die SG TSG Gretesch/Osnabrücker SC mit einem 1:1-Unentschieden. Für Jesteburg-Trainer Marcel Hagemann war die Begegnung ein Wechselbad der Gefühle: „Das Spiel beginnt aus unserer Sicht sehr zerfahren. Wir tun uns in der ersten Halbzeit mit dem hohen Pressing der TSG sehr schwer und es gelingt uns zu selten, mit Ruhe unser Spiel aufzubauen“, analysierte er nach dem Schlusspfiff.



Beide Mannschaften begannen engagiert, suchten jedoch zunächst vor allem die Stabilität in der Defensive. „Es ist von Beginn an Feuer in der Partie. Beide Mannschaften sind darauf bedacht, erstmal wenig zuzulassen. Wir haben etwas mehr Spielanteile, Jesteburg ist aber besser in den Zweikämpfen“, erklärte Gretesch-Trainer Johannes Müller. Chancen blieben in der ersten Halbzeit Mangelware, zu diszipliniert agierten beide Defensivreihen. Der Führungstreffer für die Gäste fiel schließlich nach einer sehenswert herausgespielten Aktion: „Das Tor fällt dann genau so, wie wir es lösen wollten. Ein Ball hinter die Kette landet bei Isabell Finkemeyer, die mit einem sehenswerten Lupfer vollendet“, so Müller. Die 1:0-Führung verlieh Gretesch kurzzeitig Sicherheit, doch Jesteburg kämpfte sich in der zweiten Hälfte eindrucksvoll zurück.