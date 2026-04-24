Später Ausgleich rettet FCR 09 Bramsche einen Punkt

In einem ausgeglichenen Mittelfeldduell der Bezirksliga haben sich der FCR Bramsche 09 und der SV Bad Laer mit einem 2:2-Unentschieden getrennt. Den Gastgebern gelang dabei in der Nachspielzeit der späte Ausgleich, der dem Spielverlauf insgesamt gerecht wurde.
Die erste Halbzeit verlief lange Zeit ereignisarm, ehe beide Mannschaften gegen Ende zu hochkarätigen Chancen kamen. Zunächst traf Jonas Blaschke für Bramsche nur das Aluminium, im direkten Gegenzug setzte Nico Kötter den Ball an die Latte des Bramscher Tores. Kurz vor dem Pausenpfiff brachte Robin van den Berg den FCR nach einem scharf getretenen Eckball von Blaschke mit 1:0 in Führung.
Nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die Gäste deutlich effektiver und drehten die Partie innerhalb von 15 Minuten. Yannik Seete nutzte zunächst eine unübersichtliche Situation zum Ausgleich, bevor Tom Debertshäuser wenig später die Führung für Bad Laer erzielte. In der Folge bestimmten die Gäste über weite Strecken das Spiel, verpassten es jedoch, trotz guter Möglichkeiten den dritten Treffer nachzulegen.
In der Schlussphase erhöhte Bramsche den Druck und wurde schließlich belohnt. Justin van den Berg erzielte mit einem sehenswerten Schuss in der Nachspielzeit den Ausgleichstreffer zum 2:2-Endstand.
„Mit dem Gegentor in der Nachspielzeit war es für uns natürlich ein bitteres Ende, aber aus meiner Sicht haben die Zuschauer ein gutes und offenes Spiel gesehen“, sagte Bad Laers Trainer Michael Mentrup. Seine Mannschaft habe nach einer taktischen Umstellung besser ins Spiel gefunden und insbesondere in der zweiten Halbzeit Vorteile gehabt, jedoch versäumt, die Führung auszubauen.
Auch der Bramscher Trainer zeigte sich zufrieden mit dem Punktgewinn: „Mit dem Unentschieden können wir heute gut leben. Nach unserer Führung zur Pause sind wir allerdings schlecht aus der Kabine gekommen, wodurch Bad Laer das Spiel drehen konnte.“Seine Mannschaft habe in der Schlussphase noch einmal alles investiert und sich schließlich mit dem Ausgleich belohnt.