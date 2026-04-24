Später Ausgleich rettet FCR 09 Bramsche einen Punkt

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Martin Lührmann

In einem ausgeglichenen Mittelfeldduell der Bezirksliga haben sich der FCR Bramsche 09 und der SV Bad Laer mit einem 2:2-Unentschieden getrennt. Den Gastgebern gelang dabei in der Nachspielzeit der späte Ausgleich, der dem Spielverlauf insgesamt gerecht wurde.

Die erste Halbzeit verlief lange Zeit ereignisarm, ehe beide Mannschaften gegen Ende zu hochkarätigen Chancen kamen. Zunächst traf Jonas Blaschke für Bramsche nur das Aluminium, im direkten Gegenzug setzte Nico Kötter den Ball an die Latte des Bramscher Tores. Kurz vor dem Pausenpfiff brachte Robin van den Berg den FCR nach einem scharf getretenen Eckball von Blaschke mit 1:0 in Führung.

Nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die Gäste deutlich effektiver und drehten die Partie innerhalb von 15 Minuten. Yannik Seete nutzte zunächst eine unübersichtliche Situation zum Ausgleich, bevor Tom Debertshäuser wenig später die Führung für Bad Laer erzielte. In der Folge bestimmten die Gäste über weite Strecken das Spiel, verpassten es jedoch, trotz guter Möglichkeiten den dritten Treffer nachzulegen.