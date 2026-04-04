Später Ausgleich rettet Bentheim einen Punkt gegen Freren

Vier Tore, zwei Führungen für die Gäste und ein spätes Comeback: Bad Bentheim und die SG Freren trennen sich nach einer unterhaltsamen Partie auf nassem Geläuf mit 2:2.

Am Gründonnerstag entwickelte sich im Stadion an der Großen Maate vor heimischer Kulisse eine attraktive Begegnung. Die Hausherren starteten engagiert, doch Freren nutzte einen Fehler im Spielaufbau zur Führung: Hmayun Nazari traf in der 13. Minute zum 0:1. Diese Führung hatte lange Bestand, ehe Bentheim nach der Pause zurückschlug.

Trotz zahlreicher guter Gelegenheiten blieb es bei der Punkteteilung, die laut Trainer Jörg Husmann am Ende nicht unverdient war. Für Bad Bentheim bedeutet das Ergebnis zudem: Auch im Jahr 2026 bleibt die Mannschaft weiterhin ungeschlagen.

Die Einwechslung von Timo Kepplin sollte sich für Bentheim auszahlen. Nach einem Eckball war er in der 88. Minute am ersten Pfosten zur Stelle und köpfte unhaltbar zum 2:2-Endstand ein.

Felix Roggmann vollendete einen schön vorgetragenen Angriff nach Zuspiel von Deters zum verdienten 1:1 (62.). In der Folge drängten die Gastgeber auf die Führung, doch erneut war es Freren, das zuschlug: Nazari erzielte in der 79. Minute seinen zweiten Treffer des Tages zum 1:2.

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