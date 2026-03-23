Später Ausgleich nur ein schwacher Trost

Julius Wiedemann (r.) und Victoria Clarholz verpassen einen Sieg. – Foto: Jens Dünhölter

Herzebrock-Clarholz. Mit einem 1:1 (0:0) beim Tabellennachbarn TSG Sprockhövel hat der TSV Victoria Clarholz den neunten Tabellenrang in der Fußball-Oberliga erfolgreich verteidigt. Glückwünsche für den Punktgewinn durch einen Treffer von Nick Flock in 89. Minute nahm Trainer Christian Lichte dennoch nur unter Vorbehalt entgegen.

„Wir haben ein sehr gutes Spiel gezeigt und mussten eigentlich drei Punkte mitnehmen“, wollte sich Lichte nach der Auseinandersetzung auf dem Sprockhöveler Kunstrasen nur ungern mit dem Unentschieden abfinden. Durch Rene Michen, Marco Pollmann, Nick Flock und Malte Schulte vergaben die Clarholzer schon in der Anfangsphase der Partie vier Hochkaräter. Besonderes Pech mit einem Schuss an die Querlatte hatte dabei Youngster Schulte, der ansonsten bei seiner ersten Berücksichtigung in der Anfangsformation überzeugte.