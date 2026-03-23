Später Ausgleich nur ein schwacher Trost

Herzebrock-Clarholz. Mit einem 1:1 (0:0) beim Tabellennachbarn TSG Sprockhövel hat der TSV Victoria Clarholz den neunten Tabellenrang in der Fußball-Oberliga erfolgreich verteidigt. Glückwünsche für den Punktgewinn durch einen Treffer von Nick Flock in 89. Minute nahm Trainer Christian Lichte dennoch nur unter Vorbehalt entgegen.
„Wir haben ein sehr gutes Spiel gezeigt und mussten eigentlich drei Punkte mitnehmen“, wollte sich Lichte nach der Auseinandersetzung auf dem Sprockhöveler Kunstrasen nur ungern mit dem Unentschieden abfinden. Durch Rene Michen, Marco Pollmann, Nick Flock und Malte Schulte vergaben die Clarholzer schon in der Anfangsphase der Partie vier Hochkaräter. Besonderes Pech mit einem Schuss an die Querlatte hatte dabei Youngster Schulte, der ansonsten bei seiner ersten Berücksichtigung in der Anfangsformation überzeugte.
„Ich habe Malte nur ausgewechselt, weil er Gelb-Rot gefährdet war“, erklärte Lichte den zweiten frühen Personalaustausch, nachdem schon Leon van der Veen (35.) mit einer Leistenverletzung ausgeschieden war.
Auch in der zweiten Halbzeit erspielten sich die Clarholzer eine Mehrzahl an Gelegenheiten. Doch selbst das Remis war plötzlich gefährdet, als in der 87. Minute eine Flanke aus dem Halbfeld am langen Pfosten den ungedeckten Ibrahim Bulut fand, und der zum 1:0 einköpfte. Nur eine Minute später kombinierten sich die Gäste per Doppelpass durch das Mittelfeld und ermöglichten so Nick Flock den erfolgreichen Torabschluss zum 1:1-Endstand.
Victoria Clarholz: Hahne – Linus Kahraman, Brück, Baum, Büscher (85. Linnemann) – van der Veen (35. Pollmann), Aygün, Wiedemann (90. Ströker), Michen (79. Lazar Kahraman) – Flock, Schulte (46. Lamkemeyer).
Tore: 1:0 Bulut (87.), 1:1 Flock (89.).