Später Ausgleich: Neu Wulmstorf verpasst Sieg beim Tabellenführer

In einem ausgeglichenen Duell versteckten sich beide Teams nicht, ließen aber häufig die letzte Durchschlagskraft vermissen. Die Neu Wulmstorfer legten schließlich mit einem Kopfballtor von Justin Braun vor (56.) und verteidigten ihren Vorsprung nun leidenschaftlich. Zunächst traf Tim-Ole Bleich noch den Pfosten (72.), doch schließlich fand der Torjäger doch seinen Freiraum hinter der Kette und glich mit dem Kopf aus (85.). Der Ligaprimus war in der Folge am Drücker, letztlich blieb es aber bei einem leistungsgerechten Remis.

In nur einer Halbzeit stillt Kelvin Gallwas seinen Torhunger und schießt den FC Hanstedt-Brackel zu einem deutlichen Auswärtssieg. Der Torjäger schnürte einen Viererpack und brachte die Gäste schon nach weniger als 120 Sekunden in die Spur. Im zweiten Abschnitt stabilisierte sich der FC Roddau und sicherte sich durch einen Strafstoß von Matthias Dierks zumindest noch das Schlusswort (85.).

Die Meckelfelder zeigten sich unbeeindruckt davon, dass Wistedt durch einen strittgen Strafstoß von Adrian Fehling in Führung gingen (20.). Nur drei Zeigerumdrehungen später erzielte Rasmus Mogilowski nach einer Ecke den Ausgleich (23.), kurz darauf drehte Shawn Wiechmann die Begegnung (30.). Kurz nach Wiederanpfiff bekamen auch die Gastgeber einen Strafstoß zugesprochen, den Wiechmann verwandelte (48.). Der Winter-Neuzugang von Tabellenführer MTV Ramelsloh krönte sich letztlich zum Matchwinner, als er nach einem Konter den Dreierpack schnürte (66.). Ein Absprachefehler bescherte dem SVW noch den Anschlusstreffer durch Matthias Märtens (74.).

TVM-Cheftrainer Alexander Bock: „Ich habe seit Jahren nicht mehr so eine gute erste Halbzeit von meinen Jungs gesehen – allen war bewusst, worum es ging. Nach einem fragwürdigen Elfmeter hören wir trotzdem nicht auf, spielen weiter nach vorne und gehen verdient in Führung. Im zweiten Durchgang bekommen wir selber einen Elfmeter, der auch eher ein Geschenk war. Der Schnitzer vor dem zweiten Gegentor war das Einzige, was ich heute Negatives gesehen habe. Ansonsten war das ein super souveräner Auftritt, mit tollen Bewegungen und Kombinationen. Ich hoffe, dass wir daran gegen Brackel anknüpfen können und unten rauskommen.“