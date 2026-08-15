Später Ausgleich nach starkem Hilter Kampf TUS Hilte sichert sich bei spielbestimmenden SC Melle 03 II einen verdienten Punkt von Michael Eggert · Heute, 11:38 Uhr · 0 Leser

TUS Hilter bejubelt die Führung durch David Keil – Foto: Detlev Drobeck

In einem Spiel der Bezirksliga erkämpfte sich der Aufsteiger TUS Hilter mit einem 1:1-Unentschieden beim SC Melle 03 II den ersten Punkt in der neuen Saison.

Die erste halbe Stunde war der Gastgeber tonangebend und hatte die besseren Möglichkeiten. Danach kamen die Gäste besser ins Spiel und erzielten kurz vor der Pause durch einen sehenswerten Treffer von David Keil auf Vorlage von Kevin Witt den Führungstreffer. Nach Wiederanpfiff stand Hilter kompakt und ließ bis zur zweiten Trinkpause in der 70. Spielminute nur wenige Tormöglichkeiten des Gastgebers zu. Danach nahm das Meller Angriffsspiel trotz hochsommerlicher Temperaturen wieder an Fahrt auf und Hilters Keeper René Wiltmann stand oft mit guten Paraden im Mittelpunkt. Beim Lucky Punch in der zweiten Minute der Nachspielzeit war er jedoch machtlos. Nando Klaßen traf nach einem Getümmel im Strafraum zum verdienten Ausgleich. In unserer momentanen personell schwierigen Situation ist jeder Punkt wichtig. Melle war über 90 Minuten spielbestimmend und so ist das Unentschieden, auch wenn es erst in der Nachspielzeit gefallen ist, verdient. Kompliment an meine Mannschaft für einen tollen Fight und eine sehr disziplinierte Leistung,“ laute das Statement von Trainer Patrick van der Sanden (TUS Hilter).