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Ligabericht
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Später Ausgleich nach starkem Hilter Kampf
TUS Hilte sichert sich bei spielbestimmenden SC Melle 03 II einen verdienten Punkt
von Michael Eggert · Heute, 11:38 Uhr · 0 Leser
TUS Hilter bejubelt die Führung durch David Keil – Foto: Detlev Drobeck
In einem Spiel der Bezirksliga erkämpfte sich der Aufsteiger TUS Hilter mit einem 1:1-Unentschieden beim SC Melle 03 II den ersten Punkt in der neuen Saison.
Die erste halbe Stunde war der Gastgeber tonangebend und hatte die besseren Möglichkeiten. Danach kamen die Gäste besser ins Spiel und erzielten kurz vor der Pause durch einen sehenswerten Treffer von David Keil auf Vorlage von Kevin Witt den Führungstreffer. Nach Wiederanpfiff stand Hilter kompakt und ließ bis zur zweiten Trinkpause in der 70. Spielminute nur wenige Tormöglichkeiten des Gastgebers zu. Danach nahm das Meller Angriffsspiel trotz hochsommerlicher Temperaturen wieder an Fahrt auf und Hilters Keeper René Wiltmann stand oft mit guten Paraden im Mittelpunkt. Beim Lucky Punch in der zweiten Minute der Nachspielzeit war er jedoch machtlos. Nando Klaßen traf nach einem Getümmel im Strafraum zum verdienten Ausgleich.
In unserer momentanen personell schwierigen Situation ist jeder Punkt wichtig. Melle war über 90 Minuten spielbestimmend und so ist das Unentschieden, auch wenn es erst in der Nachspielzeit gefallen ist, verdient. Kompliment an meine Mannschaft für einen tollen Fight und eine sehr disziplinierte Leistung,“ laute das Statement von Trainer Patrick van der Sanden (TUS Hilter).
Wir erzielen in der Nachspielzeit den hoch verdienten 1:1-Ausgleich. Bei den Witterungsverhältnisse ein schwieriges Spiel. Wer das 1:0 erzielt ist natürlich klar im Vorteil. Das hat Hilter geschafft, obwohl wir im Vorfeld in Führung gehen müssen. Am Ende des Tages halten wir fest, dass wir aufgrund der verloren zwei Punkte natürlich enttäuscht sind, aber können uns aufgrund der Leistung keinen Vorwurf machen. Wir sind am Ball geblieben und haben uns viele Torchancen heraus gespielt. Die Effektivität - die wir noch im letzten Spiel gegen Hollage hatten - haben wir leider vermissen lassen. Nichtsdestotrotz sind wir zurück gekommen, erzielen in der Nachspielzeit das 1:1 das zeigt auch das Gesicht der Mannschaft, dass wir nie aufgeben, dass wir versuchen die Spiele erfolgreich zu gestalten und das wir Vertrauen in unsere Fähigkeiten haben. Somit erzielen wir dann auch ein 1:1 das am Ende hoch verdient ist. Wir sind enttäuscht über die verloren zwei Punkte, aber der Weg ist der Richtige. Mein Glückwunsch geht an den TUS Hilter für den wirklich hart erkämpften ersten Punktgewinn in der Saison und an der Stelle wünsche ich meinem Trainerkollegen Patrick van der Sanden alles alles Gute und das sie die nötigen Punkte für den Klassenerhalt erreichen werden,“ sagte uns Trainer Benny Hettwer vom SC Melle 03 II.