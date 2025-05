Später Ausgleich! LSK nach Aufstieg mit Remis

Der LSK hatte kurzfristig mit Personalproblemen zu kämpfen und improvisierte in seiner Startformation. Nachdem Arthur Bossert die Rotenburger in Führung brachte (24.), drehten Deniz Öker (31.) und Malte Meyer (56.) trotzdem die Partie. In der Nachspielzeit sorgte ein Fernschuss von Kevin Gerecke dafür, dass die Salzstädter nicht mit der vollen Punktausbeute auf die Heimreise gingen.