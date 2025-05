Später Ausgleich lässt Titelrennen offen

Eintracht Baunatal hat im Kampf um den Titel der Gruppenliga Kassel 2 weitere wichtige Punkte liegengelassen. Beim SV Kaufungen 07 verspielte die Reith-Elf eine 2:0-Führung und muss nun punktgleich mit Verfolger Calden/Meimbressen in den letzten Spieltag gehen – lediglich das bessere Torverhältnis spricht derzeit für die Baunataler.

Die Gäste erwischten den besseren Start: Ole Koch traf nach einem abgefälschten Freistoß von Bravo Sanchez zur Führung (20.). Wenig später wurde Kaufungens Ersatzspieler Norman Daeter nach lautstarkem Meckern von der Bank die rote Karte gezeigt (22.), doch das Heimteam ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen. Zwar erhöhte Bravo Sanchez nach starkem Steckpass von Belarbi über Grygier auf 2:0 (60.), doch Kaufungen antwortete prompt: Owusu verkürzte per Freistoß aus 20 Metern (63.).

Eintracht Baunatal verpasste es in der Folge, den Sack zuzumachen – Bravo Sanchez vergab mehrfach aussichtsreich. In der Schlussminute kam die Quittung: Niklas Schill köpfte nach einem Freistoß zum 2:2 ein (90.) und sicherte Kaufungen das achte Spiel in Folge ohne Niederlage.

Da Calden sein Parallelspiel gewann, ist das Rennen um die Meisterschaft nun völlig offen. Baunatal geht lediglich mit dem besseren Torverhältnis in das Saisonfinale.