Später Ausgleich lässt FSV 08 Bietigheim-Bissingen hoffen

Rückstand in der ersten Hälfte Die Partie blieb zunächst offen, ehe Singen in der 32. Minute in Führung ging. Dominik Emminger traf zum 1:0 für die Gastgeber und verschaffte dem Aufsteiger damit die bessere Ausgangslage. Für Bietigheim-Bissingen bedeutete das einmal mehr, ein Spiel aus einer ungünstigen Position heraus gestalten zu müssen. Bis zur Pause blieb es bei diesem Zwischenstand.

Geduld bis in die Schlussphase

Nach dem Seitenwechsel arbeitete der FSV 08 am Ausgleich, ohne dass das Spiel früh kippte. Singen verteidigte den knappen Vorsprung lange erfolgreich und hielt Bietigheim-Bissingen damit unter Druck. Erst in der 79. Minute gelang dem FSV 08 der entscheidende Moment. Angelo Di Stefano erzielte das 1:1 und stellte die Partie wieder auf Anfang.

Der Spielverlauf

Aus Sicht von Bietigheim-Bissingen war es ein Nachbericht mit überschaubarem, aber klar erkennbarem Verlauf: Singen nutzte in der ersten Halbzeit seine Chance zur Führung, der FSV 08 blieb danach im Spiel und kam spät zum Ausgleich. Weitere Tore fielen nicht mehr. So blieb es bei einem Remis, das den Gästen zumindest einen Zähler sicherte, nachdem die Mannschaft zuletzt mehrfach deutliche Rückschläge hatte hinnehmen müssen.