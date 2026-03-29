Später Ausgleich lässt FSV 08 Bietigheim-Bissingen hoffen

Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen hat am 25. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg heute einen Punkt geholt, der in der Tabelle klein wirkt, im Verlauf der Saison aber dennoch Gewicht haben kann. Beim Türkischen SV Singen erreichte der FSV 08 ein 1:1 und beendete damit zumindest die jüngste Niederlagenserie. In einem Spiel ohne viele genannte Wendungen musste Bietigheim-Bissingen zunächst einem Rückstand hinterherlaufen. Der Ausgleich fiel erst in der Schlussphase.
Rückstand in der ersten Hälfte
Die Partie blieb zunächst offen, ehe Singen in der 32. Minute in Führung ging. Dominik Emminger traf zum 1:0 für die Gastgeber und verschaffte dem Aufsteiger damit die bessere Ausgangslage. Für Bietigheim-Bissingen bedeutete das einmal mehr, ein Spiel aus einer ungünstigen Position heraus gestalten zu müssen. Bis zur Pause blieb es bei diesem Zwischenstand.
Geduld bis in die Schlussphase
Nach dem Seitenwechsel arbeitete der FSV 08 am Ausgleich, ohne dass das Spiel früh kippte. Singen verteidigte den knappen Vorsprung lange erfolgreich und hielt Bietigheim-Bissingen damit unter Druck. Erst in der 79. Minute gelang dem FSV 08 der entscheidende Moment. Angelo Di Stefano erzielte das 1:1 und stellte die Partie wieder auf Anfang.
Der Spielverlauf
Aus Sicht von Bietigheim-Bissingen war es ein Nachbericht mit überschaubarem, aber klar erkennbarem Verlauf: Singen nutzte in der ersten Halbzeit seine Chance zur Führung, der FSV 08 blieb danach im Spiel und kam spät zum Ausgleich. Weitere Tore fielen nicht mehr. So blieb es bei einem Remis, das den Gästen zumindest einen Zähler sicherte, nachdem die Mannschaft zuletzt mehrfach deutliche Rückschläge hatte hinnehmen müssen.
Blick auf die Lage
Mit nun 19 Punkten aus 25 Spielen bleibt Bietigheim-Bissingen Tabellen-17. und damit tief im Abstiegskampf. Der Abstand auf den 16. Platz beträgt weiterhin sieben Punkte, sodass der Punkt in Singen die Lage nicht grundlegend verändert. Dennoch verhindert das 1:1 eine weitere Verschärfung und gibt dem FSV 08 vor dem nächsten Spiel zumindest einen kleinen Halt. Bereits am Donnerstag, 2. April, wartet mit dem Heimspiel gegen den SSV Reutlingen die nächste Aufgabe.