Später Ausgleich krönt faires Duell – Helstorf vs. Steimbke endet 2:2

Am Donnerstagabend trennten sich der SV Germania Helstorf 1923 und der SV Brigitta-Elwerath Steimbke nach einem intensiven und fairen Bezirksligaspiel mit einem 2:2-Unentschieden. Beide Mannschaften lieferten sich über 90 Minuten ein Duell auf Augenhöhe, in dem die Gastgeber zwar zweimal in Führung gingen, den Sieg aber in der Nachspielzeit noch aus der Hand gaben. „Alles in allem war das Spiel äußerst ausgeglichen. Beide Mannschaften schenkten sich nichts und führten ein intensives Bezirksligaspiel“, erklärte Germania-Trainer Matthias Maszke. „Am Ende war das Unentschieden leistungsgerecht.“

Der Tabellennachbar aus Steimbke musste dabei schon vor dem Anpfiff einen Rückschlag verkraften. „Das Spiel startete direkt quasi mit der nächsten Hiobsbotschaft“, berichtete SVB-Trainer Dennis Pissor. „Bennet Blase verdrehte sich beim Aufwärmen auf dem schlechten Platz das Knie und musste kurzfristig passen.“ Auch Pascal Stenzel, der für ihn in die Startelf rückte, musste zur Halbzeit verletzt ausgewechselt werden. Für ihn kam Jan-Niklas Donath, der sein erstes Spiel für die erste Herren bestritt – und später zum entscheidenden Mann wurde.



Helstorf erwischte den besseren Start und ging nach einem Foul im Strafraum durch Nico Kiedrowski per Elfmeter mit 1:0 in Führung (34.). „Das war so ein bisschen aus dem Nichts“, sagte Pissor. „Wir hatten vorher eigentlich mehr Ballbesitz und eine hundertprozentige Chance durch Darian Guse, der aber übers Tor schießt.“ Nach dem Rückstand verlor Steimbke kurzzeitig den Faden, fand jedoch nach der Pause besser ins Spiel.

In der 61. Minute war es Pissor selbst, der sein Team zurückbrachte: „Ich habe den Freistoß aus etwa 23 Metern halb linker Position direkt aufs Tor gezogen. Der Torwart hat sich ein bisschen verschätzt – da habe ich ihn auf dem falschen Fuß erwischt.“ Maszke lobte den Treffer ausdrücklich: „Das war ein echt tolles Tor. Pissor hat den Ball aus rund 25 Metern perfekt um die Mauer ins kurze Eck gezirkelt.“

Doch Helstorf schlug noch einmal zurück: Nach einer Flanke von Nico Kiedrowski köpfte Leon Koch in der 80. Minute zum 2:1 ein. „Der einzige verbliebene Helstorfer in unserem 16er köpfte unbedrängt ein“, ärgerte sich Pissor. Dennoch gaben die Gäste nicht auf und wurden spät belohnt: In der Nachspielzeit köpfte Jan-Niklas Donath nach einer Ecke von Luis Bernardo Oetting den Ball unhaltbar zum 2:2 ins Netz. „Ein Wahnsinns-Moment für ihn“, sagte Pissor. „Sein erstes Spiel in der Ersten, und dann so ein Treffer – besser geht’s nicht.“

Ein Spiel ohne Sieger – aber mit Respekt auf beiden Seiten



Beide Trainer zogen nach dem Abpfiff ein ähnliches Fazit. „Das Spiel hatte irgendwie keinen Sieger verdient“, sagte Pissor. „Am Ende steht ein absolut faires 2:2 – spielerisch ordentlich, kämpferisch stark und trotz der Tabellensituation sehr respektvoll geführt.“ Auch Maszke hob die sportliche Atmosphäre hervor: „Es wurde hart, aber immer fair gespielt. Selbst beim Ausgleich mit dem Schlusspfiff blieb alles ruhig.“

Nach dem Schlusspfiff ließen beide Teams den Abend gemeinsam ausklingen. „Nach der gerechten Punkteteilung saßen die Mannschaften noch zusammen und diskutierten bei einigen Kaltgetränken über das Spiel“, berichtete Maszke. „Ein rundum gelungener Abend, mit dem beide Mannschaften gut leben können.“

Mit dem Unentschieden bleibt Helstorf als Aufsteiger im Mittelfeld der Tabelle, während Steimbke durch den späten Treffer einen wichtigen Auswärtspunkt sammelte – und mit Kampfgeist und Fairness überzeugte.