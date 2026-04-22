Später Ausgleich kostet Wetschen den Sieg

Der TSV Wetschen zeigt gegen ein Spitzenteam eine engagierte Leistung, muss sich am Ende aber mit einem Punkt begnügen. Gegen den Tabellendritten Egestorf-Langreder verspielt der Aufsteiger eine Führung in der Schlussphase.
Der TSV Wetschen hat im Nachholspiel des 16. Spieltags der Oberliga Niedersachsen ein 2:2 gegen den 1. FC Germania Egestorf-Langreder erreicht. Gegen den Tabellendritten zeigte der Aufsteiger eine über weite Strecken konkurrenzfähige Leistung, verpasste jedoch den möglichen Heimsieg.
In der Tabelle bleibt der TSV Wetschen mit nun 22 Punkten auf Rang 14 und sammelt im Kampf um den Klassenerhalt zumindest einen weiteren Zähler. Egestorf-Langreder festigt mit 49 Punkten den dritten Platz und bleibt in Schlagdistanz zur Spitze.
Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen bereits in der 10. Minute durch Jonas Lübke in Führung. Wetschen benötigte einige Zeit, um in die Partie zu finden, zeigte dann jedoch eine klare Reaktion.
In der 31. Minute gelang Moritz Raskopp der Ausgleich zum 1:1. Mit zunehmender Spielzeit entwickelte sich eine ausgeglichene Begegnung, in der die Gastgeber zunehmend Zugriff gewannen.
Nach dem Seitenwechsel drehte Wetschen die Partie. Raskopp verwandelte in der 58. Minute einen Strafstoß zur 2:1-Führung und brachte sein Team auf Kurs.
Die Partie wurde in der Folge zunehmend hektischer. Innerhalb weniger Minuten sahen beide Mannschaften jeweils eine Gelb-Rote Karte (Wetschen 67., Egestorf 69.), wodurch sich das Spiel in der Schlussphase weiter öffnete.
Trotz Unterzahl auf beiden Seiten gelang den Gästen in der 84. Minute der Ausgleich. Daniel Alexander Zürn traf zum 2:2-Endstand und sicherte Egestorf-Langreder einen Punkt.
Für den TSV Wetschen bleibt ein insgesamt respektables Ergebnis gegen ein Team aus der Spitzengruppe, gleichzeitig aber auch die Erkenntnis, eine Führung nicht über die Zeit gebracht zu haben.
Der Punktgewinn hilft im Abstiegskampf nur bedingt, zeigt jedoch, dass der Aufsteiger auch gegen höher platzierte Gegner bestehen kann. Egestorf-Langreder hingegen wahrt mit dem Remis seine Position im oberen Tabellendrittel, verpasst es jedoch, den Rückstand auf die beiden führenden Teams weiter zu verkürzen.
In einer intensiven und phasenweise ausgeglichenen Partie teilten beide Mannschaften die Punkte – ein Ergebnis, das dem Spielverlauf entspricht, für die Gastgeber jedoch zu wenig sein dürfte.