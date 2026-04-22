Später Ausgleich kostet Wetschen den Sieg 2:2 gegen Egestorf-Langreder – Aufsteiger verpasst wichtigen Heimerfolg im Abstiegskampf von red · Heute, 22:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Manni Hermes

Der TSV Wetschen zeigt gegen ein Spitzenteam eine engagierte Leistung, muss sich am Ende aber mit einem Punkt begnügen. Gegen den Tabellendritten Egestorf-Langreder verspielt der Aufsteiger eine Führung in der Schlussphase.

Der TSV Wetschen hat im Nachholspiel des 16. Spieltags der Oberliga Niedersachsen ein 2:2 gegen den 1. FC Germania Egestorf-Langreder erreicht. Gegen den Tabellendritten zeigte der Aufsteiger eine über weite Strecken konkurrenzfähige Leistung, verpasste jedoch den möglichen Heimsieg. In der Tabelle bleibt der TSV Wetschen mit nun 22 Punkten auf Rang 14 und sammelt im Kampf um den Klassenerhalt zumindest einen weiteren Zähler. Egestorf-Langreder festigt mit 49 Punkten den dritten Platz und bleibt in Schlagdistanz zur Spitze.

Früher Rückstand, starke Reaktion Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen bereits in der 10. Minute durch Jonas Lübke in Führung. Wetschen benötigte einige Zeit, um in die Partie zu finden, zeigte dann jedoch eine klare Reaktion. In der 31. Minute gelang Moritz Raskopp der Ausgleich zum 1:1. Mit zunehmender Spielzeit entwickelte sich eine ausgeglichene Begegnung, in der die Gastgeber zunehmend Zugriff gewannen.