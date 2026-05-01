Später Ausgleich kostet Wagenfeld den Sieg

0:2 zurück, 3:2 geführt – und doch nur ein Punkt: Wagenfeld erlebt in Helstorf ein weiteres turbulentes Spiel. Ein Freistoß in der Nachspielzeit bringt die Entscheidung.
Es war wieder eines dieser Spiele, die sich schwer einordnen lassen. TuS Wagenfeld 1908 hat im Nachholspiel des 20. Spieltags beim SV Germania Helstorf 3:3 (1:2) gespielt – und dabei einen sicher geglaubten Sieg in letzter Sekunde aus der Hand gegeben.
„Dann bekommst du mit dem Schlusspfiff noch das 3:3 durch einen Traumfreistoß“, sagte Michael Hohnstedt mit Blick auf den späten Treffer von Jannis Neugebauer.
Zunächst lief die Partie allerdings klar gegen die Gäste. Helstorf erwischte den besseren Start, ging durch Michael Draper (12.) und Nico Kiedrowski (20.) verdient mit 2:0 in Führung. „Wir sind ganz schlecht in das Spiel reingekommen und lagen verdient mit 0:2 zurück“, sagte Hohnstedt.
Wagenfeld fand erst spät Zugriff – dann aber schnell. Chris Brüggemann verkürzte nur zwei Minuten nach dem zweiten Gegentor auf 1:2 (22.) und brachte seine Mannschaft zurück ins Spiel. „Zum Glück machen wir dann postwendend das 1:2 und sind wieder drin.“
Nach dem Seitenwechsel übernahm Wagenfeld zunehmend die Kontrolle. Erneut war es Brüggemann, der zum Ausgleich traf (61.). „Wir kommen gut aus der zweiten Halbzeit und machen direkt das 2:2“, sagte Hohnstedt.
Die Partie kippte nun zugunsten der Gäste. Felician Günther drehte das Spiel mit dem Treffer zum 3:2 (71.). In dieser Phase profitierte Wagenfeld auch von starken Paraden von Mario Nolting und etwas Aluminiumglück. „Da hätten wir auch wieder in Rückstand geraten können“, so Hohnstedt.
Doch statt einer Entscheidung folgte die nächste Wendung. In der fünften Minute der Nachspielzeit verwandelte Jannis Neugebauer einen Freistoß aus rund 28 Metern zum 3:3-Endstand. „Das ist einfach individuell stark, da kannst du nichts machen“, sagte Hohnstedt.
So blieb ein Ergebnis, das beide Seiten unterschiedlich bewerten dürften. „Nach dem 0:2-Rückstand bist du eigentlich froh über das Unentschieden, aber wenn du mit der letzten Aktion noch das 3:3 kassierst, bist du natürlich enttäuscht“, fasste Hohnstedt zusammen.
In der Tabelle verpasst Wagenfeld damit den nächsten Schritt nach oben, während Helstorf im unteren Bereich weiter punktet. Für Hohnstedt bleibt der Blick nach vorn: „Jetzt fahren wir nach Heiligenfelde und versuchen, dort den nächsten Sieg zu holen.“
SV Germania Helstorf – TuS Wagenfeld 1908 3:3
SV Germania Helstorf: Kai-Jan Machulla, Tom Polke, Max Rudorf, Frederik Wiese, Nils Bruns, Nico Kiedrowski (70. Dominik Kluttig), Jannis Neugebauer, Leon Koch, Thorben Neugebauer, Tobias Schild (87. Marvin Bremer), Michael Draper (32. Elias Koch) - Trainer: Matthias Maszke
TuS Wagenfeld 1908: Mario Nolting, Alexander Nandzik, Jan-Ole Fiedler, Tamme Alscher (89. Daniel Umeh Oduweku), Ole Fortkamp, Maximilian Michael Steiner, Arne Kwasnicki (90. Philipp Nüsmann), Finn-Arne Plümer (70. Alin-Nicolae Faur), Daniel Zimmermann (70. Felician Günther), Giorgio Ronzetti, Chris Brüggemann - Trainer: Michael Hohnstedt
Schiedsrichter: Bilel Bourkhis (Bremen)
Tore: 1:0 Michael Draper (12.), 2:0 Nico Kiedrowski (20.), 2:1 Chris Brüggemann (22.), 2:2 Chris Brüggemann (61.), 2:3 Felician Günther (71.), 3:3 Jannis Neugebauer (90.+5)