Später Ausgleich kostet Wagenfeld den Sieg TuS Wagenfeld 1908 verspielt beim SV Germania Helstorf eine Führung in letzter Sekunde – Trainer Michael Hohnstedt hadert mit Spielverlauf von red · Heute, 21:59 Uhr · 0 Leser

– Foto: Philipp Reichelt

0:2 zurück, 3:2 geführt – und doch nur ein Punkt: Wagenfeld erlebt in Helstorf ein weiteres turbulentes Spiel. Ein Freistoß in der Nachspielzeit bringt die Entscheidung.

Es war wieder eines dieser Spiele, die sich schwer einordnen lassen. TuS Wagenfeld 1908 hat im Nachholspiel des 20. Spieltags beim SV Germania Helstorf 3:3 (1:2) gespielt – und dabei einen sicher geglaubten Sieg in letzter Sekunde aus der Hand gegeben. „Dann bekommst du mit dem Schlusspfiff noch das 3:3 durch einen Traumfreistoß“, sagte Michael Hohnstedt mit Blick auf den späten Treffer von Jannis Neugebauer.

Zunächst lief die Partie allerdings klar gegen die Gäste. Helstorf erwischte den besseren Start, ging durch Michael Draper (12.) und Nico Kiedrowski (20.) verdient mit 2:0 in Führung. „Wir sind ganz schlecht in das Spiel reingekommen und lagen verdient mit 0:2 zurück“, sagte Hohnstedt. Wagenfeld fand erst spät Zugriff – dann aber schnell. Chris Brüggemann verkürzte nur zwei Minuten nach dem zweiten Gegentor auf 1:2 (22.) und brachte seine Mannschaft zurück ins Spiel. „Zum Glück machen wir dann postwendend das 1:2 und sind wieder drin.“