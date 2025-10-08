Später Ausgleich kostet TSV Limmer II den Sieg in Bückeberge

Beim Auswärtsspiel gegen den TSV Eintracht Bückeberge muss sich die zweite Damenmannschaft des TSV Limmer mit einem 2:2-Unentschieden begnügen. In einer chancenarmen Partie reicht auch ein Doppelpack von Herwy nicht zum Sieg. Trainer Daniel Künne hadert mit den Bedingungen – und mit den eigenen Standards.

„Die Voraussetzungen waren, wie erwartet, wieder nicht optimal“, sagte Künne nach dem Spiel. Mit gerade einmal zwölf Spielerinnen war sein Team angereist, die Belastung verteilte sich entsprechend auf wenige Schultern. Bereits zur Halbzeit musste Limmer verletzungsbedingt wechseln – das Wechselkontingent war früh erschöpft.

Bückeberge – Auch wenn die Punkteteilung für beide Seiten nicht unverdient war, überwog beim TSV Limmer II nach dem Schlusspfiff die Enttäuschung. Gegen den TSV Eintracht Bückeberge kam die Mannschaft von Trainer Daniel Künne am vergangenen Freitag nicht über ein 2:2 hinaus – trotz zweifacher Führung durch Stürmerin Herwy.

Dabei begann die Partie trotz widriger Witterungsbedingungen – starker Wind und zeitweise Regen – vielversprechend. Zwar war die erste Halbzeit, so Künne, „sehr chancenarm“, doch ein zu kurzer Rückpass der Gastgeberinnen brachte Limmer in der 35. Minute in Führung. Herwy antizipierte den Fehler, umkurvte die herauseilende Torhüterin und traf zum 0:1.

Nach der Pause kam Bückeberge besser ins Spiel und nutzte in der 48. Minute eine verunglückte Flanke zum Ausgleich. „Das sah sehr vermeidbar aus“, kommentierte Künne das Gegentor. Doch Limmer antwortete prompt: Nach einem sauber ausgespielten Konter stellte Herwy mit ihrem zweiten Treffer den alten Abstand wieder her (61.).

Die Entscheidung schien zugunsten der Gäste zu fallen, doch eine Standardsituation brachte Bückeberge zurück. In der 80. Minute war Bahe per Kopf zur Stelle und glich erneut aus. Fast hätte Limmer noch einmal zurückgeschlagen: „Eine schöne Einzelaktion landet in der letzten Sekunde am Lattenkreuz – aber eben nicht im Tor“, so Künne. Ein 3:2 wäre, wie er einräumt, allerdings „auch nicht wahnsinnig verdient gewesen“.

In der Tabelle bleibt Limmer II mit zehn Punkten aus sechs Spielen auf Platz vier – in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen, aber mit Luft nach oben. „Jetzt gilt es, das abzuschütteln, die Leute zusammenzusammeln, fleißig zu trainieren – und nach der Herbstpause wieder voll anzugreifen“, blickt der Trainer nach vorn.

TSV Eintracht Bückeberge – TSV Limmer II 2:2

TSV Eintracht Bückeberge: Nele Weyland, Sabrina Pelzer, Mirna Tschersich, Lena Dittmann, Tomke Buddensiek (59. Nicola Serinek), Sophia Koller, Jule Wagner, Antonia Abs (59. Emmelie Martin), Mareike Bartels, Lea Bahe, Tessa Wagner - Trainer: Helge Dreßler - Trainer: Dennis Kambach

TSV Limmer II: Sina Alexa Schlundt, Marianne Hoyer, Sharon-Tabea Kraudelt, Bertha Reers, Charlotte Thieme, Mareike Vogelsang, Isabella Herwy, Louisa Less, Melina Lutzke, Lea Oehlsen, Sandra Ritter (46. Julie Steinmetz) - Trainer: Ina Wolf

Schiedsrichter: Tjark Heinze

Tore: 0:1 Isabella Herwy (35.), 1:1 Jule Wagner (48.), 1:2 Isabella Herwy (61.), 2:2 Lea Bahe (80.)