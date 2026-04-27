Später Ausgleich kostet Rulle den Heimsieg

Archiv-Foto – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Im Kellerduell der Bezirksliga haben sich TUS Eintracht Rulle und der TSV Riemsloh mit 2:2 getrennt. Die Gastgeber verpassten es, ihre zwischenzeitliche Führung auszubauen, und wurden in der Nachspielzeit dafür bestraft. Während Rulle damit weiter unter dem Strich steht, behauptet Riemsloh ein kleines Polster im Abstiegskampf.

Die Gäste gingen zunächst in Führung: Jannik Welkener traf nach Vorarbeit von Stephan Bismar per Kopf zum 0:1. Kurz vor der Pause glich Simon Schulte per Foulelfmeter aus. Nach dem Seitenwechsel übernahm Rulle zunehmend die Kontrolle. Mitte der zweiten Halbzeit brachte Nils Bruning die Gastgeber folgerichtig in Führung.

In der Folge ließ Eintracht Rulle jedoch mehrere Möglichkeiten ungenutzt, die Partie zu entscheiden. Diese Nachlässigkeit rächte sich in der Nachspielzeit, als Birger Rost einen weiteren Strafstoß zum 2:2-Endstand verwandelte und seinem Team einen wichtigen Punkt sicherte.

Sechs Spieltage vor Saisonende ist Rulle damit auf einen Abstiegsplatz abgerutscht. Riemsloh hingegen bleibt über dem Strich und hat mit zwei Nachholspielen weiterhin alle Chancen, sich im Tabellenkeller zu behaupten.

„In der ersten Halbzeit war es ein ausgeglichenes Spiel, das Ergebnis zur Pause ging in Ordnung. In der zweiten Halbzeit war Rulle besser, hat es aber verpasst, den Sack zuzumachen. Wir haben Moral bewiesen und uns noch belohnt“, sagte Riemslohs Torschütze Jannik Welkener.