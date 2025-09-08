Später Ausgleich kostet Punkte: Miesbach gibt Sieg her

Miesbach – Wieder nichts war es am Samstag mit dem ersten Heimsieg der Saison für den SV Miesbach . Gegen den TSV Zorneding führten die Hausherren bis tief in die Nachspielzeit, ehe bei der letzten Ecke der Ausgleich zum 2:2-Endstand fiel. „Wir haben es leider nicht drüber gebracht“, resümierte SV-Trainer Hans-Werner Grünwald. „Da dürfen wir jetzt nicht lamentieren, sondern müssen weiter arbeiten.“ Die nächste Chance hat der SV am Freitag in Töging.

Was die gut 250 Zuschauer im ersten Durchgang zu sehen bekamen, war fußballerische Magerkost. Man merkte beiden Seiten an, dass sie nicht gerade vor Selbstvertrauen strotzen. Beide waren vor allem auf die Sicherung des eigenen Tores bedacht. „Das hatte mit Bezirksliga-Fußball nicht viel zu tun. Das war eher Bergham gegen die Wies, keiner wollte einen Fehler machen“, berichtete Grünwald. Den einzigen Fehler machte kurz vor der Pause ausgerechnet seine Mannschaft. So gelang Zorneding zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt das 0:1.

Was folgte, waren ernste Worte des Trainers in der Kabine, die selbst draußen noch zu vernehmen waren. „In der zweiten Halbzeit haben wir uns gesteigert, schlechter als in der ersten wäre es aber auch nicht mehr gegangen“, sagte Grünwald. „Es war dann mehr Pfiff drin.“ Nach einer Stunde scheiterte Josef Sontheim nach einem Freistoß von Benedikt Gerr noch am Gästekeeper. Dann wurde Maximilian Wiedmann im Strafraum niedergestreckt, und Sontheim verwandelte den fälligen Strafstoß sicher zum 1:1. Keine fünf Minuten später gingen die Kreisstädter in Führung. Einen Freistoß von Sean Erten fischte der Zornedinger Torwart noch sehenswert aus dem Winkel. Bei der folgenden Ecke von Fabian Bauer nickte Sontheim dann ein zum 2:1, und das Spiel war gedreht.

Ausgleich in der letzten Aktion

Allerdings versäumten es die Hausherren, den Sack auch zuzumachen. Drilon Shukaj hatte Pech, dass sein Schuss an den Querbalken donnerte, und Florian Haas traf nach einem Rückpass des eingewechselten Benjamin Kram das Tor nicht. Auch Zorneding hatte zwei Halbchancen, doch SV-Keeper Nils Janßen, der Michael Wiesböck vertrat, musste nicht eingreifen.

Fünf Minuten Nachspielzeit zeigte der Unparteiische dann an, nachspielen ließ er acht Minuten. Und ausgerechnet bei der letzten Aktion fiel das 2:2. Nach einer Ecke der Gäste flipperte der Ball durch den Miesbacher Strafraum und wurde irgendwie über die Linie gedrückt. „Danach hat der Schiedsrichter gar nicht mehr angepfiffen“, sagte der SV-Coach. „Wenn wir es positiv sehen wollen, sind wir seit zwei Wochen ungeschlagen.“ Langsam brauchen die Kreisstädter aber einen Dreier, um sich von der Abstiegszone abzusetzen. ts