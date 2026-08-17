Später Ausgleich kostet Hofstetten den perfekten Saisonstart

Zum Auftakt der neuen Saison gastierte der FC Hofstetten beim SV Prittriching. Von Beginn an entwickelte sich eine intensive Begegnung, in der sich beide Mannschaften wenig schenkten.

Der FC Hofstetten startet mit einem 1:1-Unentschieden beim SV Prittriching in die neue Kreisklassen-Saison. Dabei hatte der FCH über die Partie hinweg die größere Anzahl an klaren Torchancen und brachte sich spät um den verdienten Auswärtssieg.

Der FCH stand gegen den Ball kompakt und versuchte nach Ballgewinnen immer wieder, zielstrebig nach vorne zu spielen. Insbesondere bei den klaren Möglichkeiten entwickelte sich im Laufe der Partie ein Chancenplus zugunsten der Gäste. Hofstetten kam häufiger in aussichtsreiche Abschlusspositionen und hatte mehrere Gelegenheiten, die Partie bereits früher auf seine Seite zu ziehen. Die notwendige Konsequenz vor dem gegnerischen Tor fehlte jedoch zunächst.

So ging es trotz der besseren Hofstettener Möglichkeiten torlos in die Pause.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb der FCH gefährlich und investierte zunehmend mehr in die Partie. Gleichzeitig hielt Prittriching dagegen, sodass Hofstetten geduldig bleiben musste. Der Aufwand wurde schließlich belohnt.

In der 79. Minute war es Tim Hilker, der den FCH mit 1:0 in Führung brachte.

Aufgrund des Chancenverhältnisses war die Führung zu diesem Zeitpunkt keineswegs unverdient. Gleichzeitig verpasste es Hofstetten, mit einem weiteren Treffer frühzeitig für die Entscheidung zu sorgen.

In der Schlussphase warfen die Gastgeber noch einmal alles nach vorne. Der FCH verteidigte leidenschaftlich, konnte den knappen Vorsprung jedoch nicht ganz über die Zeit bringen. In der 90. Minute gelang Dominik Metz noch der 1:1-Ausgleich für den SV Prittriching.

Damit fühlte sich das Unentschieden aus Hofstettener Sicht unmittelbar nach Abpfiff eher wie zwei verlorene Punkte an. Gemessen an der Anzahl der herausgespielten Torchancen wäre für den FCH an diesem Nachmittag durchaus mehr möglich gewesen. Die Mannschaft zeigte über weite Strecken eine konzentrierte Leistung, erspielte sich die größere Anzahl an Möglichkeiten und war nur wenige Minuten vom perfekten Saisonstart entfernt.

Am Ende steht dennoch der erste Punkt der neuen Spielzeit – verbunden mit der Erkenntnis, dass die Leistung stimmt, die eigenen Möglichkeiten künftig aber konsequenter genutzt werden müssen.

Bereits am kommenden Sonntag wartet das erste Heimspiel der Saison: Am 23. August empfängt der FC Hofstetten um 14:00 Uhr den TSV Steingaden auf dem frisch renovierten Hauptplatz.

Dort soll auf die Auftaktleistung aufgebaut und der erste Dreier der neuen Saison eingefahren werden.