Später Ausgleich kostet Glane die Aufstiegschance BSV Holzhausen erzielt in der Schlussminute das 2:2 – TUS Glane verpasst Relegationsplatz zur Bezirksliga von Michael Eggert · Heute, 11:05 Uhr · 0 Leser

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Malte Wöhrmann

Der TUS Glane hat in der Kreisliga Osnabrück, Staffel B, die letzte Möglichkeit auf die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation zur Bezirksliga verpasst. Gegen den BSV Holzhausen kam die Mannschaft nach einer umkämpften Partie nicht über ein 2:2 hinaus. Den Ausgleich erzielten die Gäste erst in der Schlussminute.

Der BSV Holzhausen erwischte zunächst den besseren Start. Nicolas Prus brachte die Gäste nach rund einer halben Stunde in Führung. Glane reagierte jedoch noch vor der Pause und drehte die Begegnung innerhalb weniger Minuten. Zunächst traf Timo Raude zum Ausgleich, anschließend erzielte Malte Kemper mit seinem zehnten Saisontor die 2:1-Führung für den Gastgeber. Nach dem Seitenwechsel zog sich Glane weitgehend zurück und setzte vor allem auf Konter. Mehrfach boten sich Möglichkeiten zur Vorentscheidung, die jedoch ungenutzt blieben. In der Schlussminute bestrafte Holzhausen diese Nachlässigkeiten: Nicolas Prus traf erneut und sicherte den Gästen mit seinem zweiten Treffer den 2:2-Endstand.

Traf doppelt für den BSV Holzhausen - Nikolas Prus - – Foto: Fupa

„Es war ein ausgeglichenes Spiel. Leider haben wir einige Kontersituationen in der zweiten Halbzeit schlecht ausgespielt und somit die Vorentscheidung verpasst. Dass dann kurz vor Schluss das 2:2 fällt, ist ärgerlich, aber nicht unverdient“, sagte Glanes Trainer Frank Rethmann. Auch aus Sicht des Holzhausener Trainers Michael Brand war der Punktgewinn das Ergebnis einer engagierten Leistung. Nach eigener Einschätzung kontrollierten die Gäste insbesondere die Anfangsphase und gingen verdient in Führung. Der zwischenzeitliche Rückstand wurde zusätzlich durch den verletzungsbedingten Ausfall des Torhüters erschwert, der nach einem Cut an der Augenbraue ausgewechselt werden musste. Da kein etatmäßiger Ersatzkeeper zur Verfügung stand, rückte Rick Middelberg ins Tor.