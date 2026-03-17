Später Ausgleich kostet Eintrachts U23 den Sieg

– Foto: Manni Hermes

Trotz früher Überzahl verpasst Eintracht Braunschweigs U23 den nächsten Sieg im Abstiegskampf. Matteo Mazzone bringt die Löwen vor der Pause in Führung, doch Leonardo Halili gleicht kurz vor Schluss aus.

Vor der Halbzeit brachte Matteo Mazzone die Blau-Gelben in Führung (43.). Mit diesem knappen Vorsprung ging es in die Pause. Im zweiten Durchgang blieb die Eintracht tonangebend, musste jedoch in der 89. Minute den Ausgleich durch Leonardo Halili hinnehmen.

Eintracht Braunschweigs U23 hat beim SV Meppen II einen späten Rückschlag hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Cheftrainer Ken Reichel spielte über 86 Minuten in Überzahl, nachdem die Gastgeber in der vierten Minute die Rote Karte gesehen hatten, konnte den Vorteil aber nicht in den Sieg ummünzen.

Am Ende nehmen die Löwen damit einen Punkt aus Meppen mit, auch wenn der Sieg lange greifbar schien. Auf dem Konto haben sie derzeit zwei Spiele mehr als der MTV Wolfenbüttel, der aktuell auf dem ersten Abstiegsplatz liegt. Am nächsten Spieltag empfängt die U23 Tabellenführer 1. FC Germania Egestorf-Langreder in der Rheingoldarena.

SV Meppen II – Eintracht Braunschweig II 1:1

SV Meppen II: Shirin Namoyan, Joe Klöpper (77. Mathis Meyering), Kai Möllermann (58. Paul Kassens), Moritz Hinnenkamp, Luca Köster, Jonas Goldenstein (91. Michael Klaß), Daniel Benke, Mika Herrmann, Malte Zumdieck, Janis Hagemann (82. Leonardo Halili), Amin Muja (70. Titus Jakob) - Trainer: Carsten Stammermann

Eintracht Braunschweig II: Marko Rajkovacic, Maxim Root, Andrej Schlothauer, Ömer Sever, Ole Matthias, Gunnar Niemann, Leonard Laatsch (83. Sebastian Dabrowski), Mason Grumbach, Matteo Mazzone (87. Luis Karaqi), Marvin Awuah (65. Ricardo Wagner), Adem Sipic (80. Kacper Szczerba) - Trainer: Ken Reichel

Schiedsrichter: Jost Steenken (Nordhorn) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Matteo Mazzone (43.), 1:1 Leonardo Halili (89.)

Rot: Mika Herrmann (4./SV Meppen II/)