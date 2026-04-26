Später Ausgleich kostet Egestorf Punkte im Aufstiegsrennen Tabellendritter kommt beim Lüneburger SK Hansa nur zu einem 1:1 – Aufsteiger behauptet Rang neun von red · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Horst Vogler

Der 1. FC Germania Egestorf-Langreder hat im Kampf um die Spitzenplätze der Oberliga Niedersachsen erneut Punkte liegen lassen. Beim Lüneburger SK Hansa reichte dem Favoriten trotz Führung nur ein 1:1.

Der 1. FC Germania Egestorf-Langreder musste sich am 27. Spieltag mit einem Remis beim Lüneburger Sport-Klub Hansa begnügen. Die Gäste bleiben mit nun 49 Punkten aus 26 Spielen Tabellendritter, verpassten jedoch die Chance, im Rennen um die beiden Spitzenplätze Boden gutzumachen. Egestorf begann erwartungsgemäß kontrolliert und ging bereits in der 18. Minute in Führung. Ballerstedt nutzte die erste klare Gelegenheit zur 1:0-Führung und verschaffte dem Favoriten damit früh die gewünschte Spielkontrolle. In der Folge bestimmte die Germania weite Phasen der Begegnung, ohne jedoch entscheidend nachzulegen.

Lüneburg hielt defensiv geschlossen dagegen und ließ sich trotz des Rückstands nicht aus der Ordnung bringen. Beer trifft spät zum verdienten Ausgleich Mit zunehmender Spieldauer gewann der Lüneburger Sport-Klub Hansa an Mut und suchte häufiger den Weg nach vorne. Die Gastgeber wurden in der Schlussphase für ihren Aufwand belohnt: Beer erzielte in der 84. Minute den Ausgleich zum 1:1.