Später Ausgleich kostet Egestorf Punkte im Aufstiegsrennen

Der 1. FC Germania Egestorf-Langreder hat im Kampf um die Spitzenplätze der Oberliga Niedersachsen erneut Punkte liegen lassen. Beim Lüneburger SK Hansa reichte dem Favoriten trotz Führung nur ein 1:1.
Der 1. FC Germania Egestorf-Langreder musste sich am 27. Spieltag mit einem Remis beim Lüneburger Sport-Klub Hansa begnügen. Die Gäste bleiben mit nun 49 Punkten aus 26 Spielen Tabellendritter, verpassten jedoch die Chance, im Rennen um die beiden Spitzenplätze Boden gutzumachen.
Egestorf begann erwartungsgemäß kontrolliert und ging bereits in der 18. Minute in Führung. Ballerstedt nutzte die erste klare Gelegenheit zur 1:0-Führung und verschaffte dem Favoriten damit früh die gewünschte Spielkontrolle. In der Folge bestimmte die Germania weite Phasen der Begegnung, ohne jedoch entscheidend nachzulegen.
Lüneburg hielt defensiv geschlossen dagegen und ließ sich trotz des Rückstands nicht aus der Ordnung bringen.
Mit zunehmender Spieldauer gewann der Lüneburger Sport-Klub Hansa an Mut und suchte häufiger den Weg nach vorne. Die Gastgeber wurden in der Schlussphase für ihren Aufwand belohnt: Beer erzielte in der 84. Minute den Ausgleich zum 1:1.
Der Treffer sicherte dem Aufsteiger einen wichtigen Punkt. Lüneburg steht mit nun 35 Zählern aus 25 Spielen weiterhin auf Rang neun und bestätigt damit seine stabile Saison im Tabellenmittelfeld.
Für Egestorf-Langreder ist das Unentschieden dagegen ein weiterer Rückschlag. Der Abstand auf Spitzenreiter SV Atlas Delmenhorst beträgt nun zehn Punkte, auch Rang zwei bleibt außer Reichweite. Nach dem 2:2 in Wetschen ließ die Mannschaft damit erneut Punkte gegen ein Team aus dem Mittelfeld liegen.
Das Ergebnis spiegelt letztlich die Spielanteile nur bedingt wider: Egestorf war lange effizient, versäumte jedoch die Entscheidung. Lüneburg nutzte seine späte Druckphase konsequent und verdiente sich den Punktgewinn mit Geduld und Disziplin.